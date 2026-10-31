Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 1 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, θέτοντας σε αυξημένη ετοιμότητα τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία εξέδωσε οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη, η μεταβολή εξελίσσεται σε διαδοχικές φάσεις με δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά και βροχές που θα επηρεάσουν και την Αττική, ενώ από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα τετραήμερο ευεργετικών βροχοπτώσεων για τον εμπλουτισμό των υδάτων.

Οι περιοχές και οι ώρες των έντονων φαινομένων

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, σημαντική μεταβολή προβλέπεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026).

Τα φαινόμενα θα εστιάσουν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, συνοδευόμενα από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026):

Νησιά Ιονίου: Από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησος: Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου: Από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Δωδεκάνησα: Από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026):

Νησιά Ιονίου: Κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος: Από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Δωδεκάνησα: Κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.

Πολιτική Προστασία: Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές – Συστάσεις προς τους πολίτες

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας να προχωρά το Σάββατο 31/10 στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης με οδηγίες προς το κοινό.

Όπως έγινε γνωστό, έχουν ήδη ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι της επικράτειας, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από την εκδήλωση των επικίνδυνων φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να μεριμνήσουν έγκαιρα για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας απέναντι στους κινδύνους που ελλοχεύουν από τα επερχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Βάσει της πρόγνωσης της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, το καιρικό σκηνικό εξελίσσεται σε διαδοχικές φάσεις, καθώς δύο διαφορετικά συστήματα επηρεάζουν τη χώρα:

Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό: Κινείται από το Ιόνιο προς τη Δυτική Ελλάδα, δίνοντας τα πρώτα φαινόμενα από το Σάββατο (31/10) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Μακεδονία και Δωδεκάνησα, με επέκταση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η κυριότερη επιδείνωση τοποθετείται μετά τις 19:00 στα δυτικά, με έντονα φαινόμενα στις ακτές της Πελοποννήσου και κατόπιν σε Ήπειρο και δυτική Στερεά. Το δεύτερο και βαθύτερο σύστημα: Αναμένεται τη Δευτέρα από την Ιταλία, φέρνοντας νέα επιδείνωση και επεκτείνοντας τις ισχυρές καταιγίδες κατά μήκος ενός άξονα από τη δυτική και βόρεια Ελλάδα έως τα ανατολικά νησιά.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους νότιους ανέμους, ενώ αυξημένη προσοχή συστήνεται στις παράκτιες και νησιωτικές ζώνες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται γενικά από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου (τοπικά 20-21 στα νησιά), ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά τμήματα του βορρά.

Τι προβλέπεται για την Αττική

Στην Αττική, οι ασθενείς βροχοπτώσεις εντείνονται από το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), με τις πρώτες καταιγίδες να κινούνται το βράδυ από τη βορειοανατολική Πελοπόννησο προς τον Σαρωνικό, επηρεάζοντας κυρίως τα νότια τμήματα του νομού και έπειτα τις Κυκλάδες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής οι βροχές γενικεύονται σε όλο τον νομό, παρουσιάζοντας σταδιακή βελτίωση προς το βράδυ (θερμοκρασία στην Αθήνα έως 19 βαθμούς, άνεμοι έως 4 μποφόρ). Νέες βροχές στην πρωτεύουσα αναμένονται τη Δευτέρα (02/11), κυρίως από το απόγευμα.

Η τάση για Τρίτη και η ψυχρή εισβολή

Την Τρίτη (03/11) τα φαινόμενα θα επιμείνουν, ξεκινώντας εκ νέου από τα δυτικά και μετατοπιζόμενα στην πορεία προς κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο, με χιονοπτώσεις στα ορεινά και θερμοκρασίες μεταξύ 17 και 20 βαθμών.

Επιπλέον, το διάστημα από 5 έως 10 Νοεμβρίου διαφαίνεται κίνηση ψυχρών αερίων μαζών από τη βόρεια Ευρώπη με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Θοδωρής Κολυδάς: Τέσσερις ημέρες ευεργετικών βροχών

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει ότι η αναμενόμενη μεταβολή δεν αποτελεί γενικευμένο κύμα κακοκαιρίας, αλλά φυσιολογικές, απαραίτητες και ευεργετικές φθινοπωρινές βροχές που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανομβρίας.

Παρουσιάζοντας τα προγνωστικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου ICON-EU, κατέγραψε την εξέλιξη του τετραημέρου:

Κυριακή 1 Νοεμβρίου: Βροχές σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, με τοπικό μέγιστο ύψος περίπου τα 64 mm.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση σε δυτική, κεντρική, βόρεια Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο, με τοπικά μέγιστα κοντά στα 88 mm.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Διατήρηση της αστάθειας σε βόρεια, δυτικά και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, με μέγιστο ύψος κοντά στα 84 mm.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου: Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων, με τα εντονότερα ύψη κυρίως στα βόρεια και τοπικό μέγιστο στα 38 mm.

Ο κ. Κολυδάς υπογράμμισε ότι τα υψηλά νούμερα βροχής είναι αυστηρά τοπικά και δεν χαρακτηρίζουν τη συνολική εικόνα της χώρας. Επεσήμανε ωστόσο ότι απαιτείται εγρήγορση σε σημεία με ανεπαρκή δίκτυα απορροής ή φραγμένα φρεάτια, καταλήγοντας:

«Το νερό είναι ευλογία και οι βροχές είναι καλοδεχούμενες. Είναι απαραίτητες για τον εμπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων, τη γεωργία και το φυσικό περιβάλλον. Ας μην βαφτίζουμε, λοιπόν, κάθε φθινοπωρινή μεταβολή “κακοκαιρία”. Ας μάθουμε να ξεχωρίζουμε την ευεργετική βροχή από τα πραγματικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα».