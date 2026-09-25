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Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής (25/09/2026), αρχικά στα βορειοδυτικά της χώρας. Στην περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.