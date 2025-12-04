Η κακοκαιρία Byron έχει ήδη ξεκινήσει να δείχνει τα δόντια της, με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης και να προειδοποιεί για έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και το Σάββατο (6/12) με την Αττική να αναμένεται να δεχτεί το πιο δυνατό «χτύπημα» αύριο (5/12).

Η ΕΜΥ, στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της (04/12/2025), προειδοποιεί για ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις έως το πρωί του Σαββάτου.

Τα έντονα φαινόμενα επηρεάζουν σήμερα το Ιόνιο, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, συνοδευόμενα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Αύριο (5/12), η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα, πλήττοντας ιδιαίτερα κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά ανατολικού Αιγαίου, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, με την Αττική (κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα) να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Από το Σάββατο (6/12) τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης: Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο μήνυμα: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ένα ρέμα στην περιοχή υπερχείλισε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και προκλήθηκε χείμαρρος που έχει μπει με όγκο νερού και φερτών υλικών μέσα στο χωριό Πλάτανος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί από την Πυροσβεστική κάποια παροχή βοήθειας για απομάκρυνση ατόμων, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται. Επέμβαση για άντληση υδάτων στο χωριό που έχει πλημμυρίσει δεν μπορεί να γίνει με αυτά τα δεδομένα, ωστόσο υπάρχει ετοιμότητα αν χρειαστεί να γίνει κάποια μεταφορά ατόκων σε ασφαλή σημεία.

Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων που σημειώνονται στην περιοχής της Ανατολικής Μάνης, εκδόθηκε και «112» που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο της Παρασκευής 05/12 κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε πως το νέο χαμηλό που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα φέρει την ονομασία BYRON και αναμένεται να διατηρηθεί για όλη τη διάρκεια της Παρασκευής.

«ΑΠΟ ΤΟΝ #CASSIO ΣΤΟΝ #BYRON

To χαμηλό #Cassio πάει βόρεια και σβήνει αύριο στην Αδριατική. Η ΕΜΥ στη βραδινή επικαιροποίηση του εκτάκτου σήμερα διευκρινίζει ότι δίνει στο νέο χαμηλό που δημιουργείται στη περιοχή μας την Παρασκευή την ονομασία #Byron που διατηρείται όλη την ημέρα.»

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί για τη δημιουργία οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού από τον κόλπο της Σύρτης, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υετοφόροι ανατολικοί άνεμοι θα ενισχύσουν τις ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, ενώ ο συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 200 τόνους ανά στρέμμα. Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για πιθανότητα ακραίων φαινομένων, όπως χαλάζι, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικούς ανεμοστρόβιλους, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

Επικράτηση ανατολικών – νοτιοανατολικών ανέμων προς την πλευρά του Αιγαίου, άνεμοι ιδιαίτερα υετοφόροι που μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα έντονες και με διάρκεια βροχές – ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες.

Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που μπορεί αναλόγως και την περιοχή να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα.

Η καλή οργάνωση του βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες εκτάσεις με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει, είναι δυνατό να οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών ακόμη και κοντά στους -60 με -80 βαθμούς βαθμούς κελσίου (ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε πολύ μεγάλα ύψη μέσα στην τροπόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων – κεραυνών, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι.

Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή! Ακολουθούν πίνακες με χάρτες από το προγνωστικό μας

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα».

Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ βαθμιαία 5 με 6 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Mακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και κεντρικά τμήματα και από το απόγευμα και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο (κυρίως στα νότια τμήματα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο).

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (από τη ν. Χίο και νοτιότερα).

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 05-12-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περειφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής, της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 06-12-2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 07-12-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Σποράδες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 07-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.