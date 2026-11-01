Με έντονη αστάθεια αλλά και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κάνει την είσοδό του ο Νοέμβριος, καθώς ένα χαμηλό βαρομετρικό που έρχεται από την Ιταλία επηρεάζει εκτεταμένα τμήματα της χώρας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο έκτακτο επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για φαινόμενα που τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και αυξημένο όγκο νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με αυτό, άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (1-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.

β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Θοδωρής Κολυδάς: Σε πιο απαιτητική φάση ο καιρός από την Τρίτη

Αν και μέχρι στιγμής το σύστημα εκδηλώνεται χωρίς συμπαγή μετωπική δράση, διατηρώντας σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, η εικόνα αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα μέσα της εβδομάδας.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων στη νοτιοανατολική Μεσόγειο συντηρεί τις βροχοπτώσεις, όμως η ουσιαστική μεταβολή έρχεται την Τρίτη και την Τετάρτη.

Η προσέγγιση ενός ανώτερου βαρομετρικού χαμηλού αναμένεται να δυναμώσει την ατμοσφαιρική διαταραχή, εισάγοντας τη χώρα σε μια σαφώς δυσκολότερη φάση με πιο γενικευμένα και έντονα φαινόμενα.

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα και τις προβλεπόμενες ραγδαιότητες των βροχών, θεωρείται πιθανό το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας να λάβει ακόμη και επίσημη ονομασία από τις αρμόδιες μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Καλημέρα σας και καλό μήνα !

✅Η κατάσταση του καιρού μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητική φάση. Παρότι δεν υπάρχει οργανωμένη μετωπική δραστηριότητα, η εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων με τρία κέντρα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο συντηρεί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

✅Μέχρι σήμερα δεν θα μιλούσαμε για μια οργανωμένη κακοκαιρία. Αυτό όμως αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό πλησιάζει την περιοχή μας και ενισχύει τα φαινόμενα. Από αύριο και μετά, λοιπόν, η κατάσταση γίνεται σαφώς πιο δύσκολη. Σήμερα ας προσέξουμε και την Αττική τις απογευματινές ώρες.

✅Αξίζει ιδιαίτερη προσοχή στις εντάσεις των βροχοπτώσεων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Με βάση τη μέχρι τώρα εξέλιξη, θεωρούμε αρκετά πιθανό ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία των επόμενων ημερών μπορεί τελικά να λάβει και όνομα.