Το κρησφύγετο όπου κρατήθηκε ο 27χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην περιοχή της Νέας Περάμου, αναζητούν εδώ και λίγες ώρες οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Μετά την εξέταση του ιατροδικαστή, στην έρευνα προκύπτουν νέα ζητούμενα.

Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ο νεαρός δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου ή το πρωί της Κυριακής, κάνει τους αστυνομικούς να θεωρούν ότι υπήρξε τουλάχιστον ένας χώρος όπου κρατήθηκε μετά την αρπαγή του.

Επίσης, διαπιστώθηκαν χτυπήματα στο ύψος των ματιών και των χειλιών, κάτι που δείχνει ότι οι δράστες τον χτυπούσαν όσο καιρό τον είχαν στα χέρια τους.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να προσπαθούσαν να του αποσπάσουν κάποια πληροφορία ή κάτι που γνώριζε μόνο ο νεαρός και γι’ αυτό το λόγο τον χτυπούσαν. Είτε πήραν αυτό που ήθελαν, και στη συνέχεια τον έβγαλαν από την μέση, είτε τους αναγνώρισε και γι’ αυτό δεν μπορούσε πλέον να μείνει ζωντανός», λέει αστυνομικός που ασχολείται με την υπόθεση.

Επίσης, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι στο στομάχι του θύματος υπήρχαν υπολείμματα φαγητού, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο είτε κάποιος να μαγείρευε, είτε να έκαναν παραγγελία από κάποιο κατάστημα εστίασης. Το ερώτημα όμως είναι ένα… Σε ποια περιοχή;

Παράλληλα, προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του θύματος καθώς ούτε ποινικό παρελθόν έχει, ούτε ήταν στην κατηγορία των «γνώριμων των Διωκτικών Αρχών», όπως συνηθίζουν να λένε, όταν πρόκειται για πρόσωπο που έχει «ανοιχτούς λογαριασμούς» με την Αστυνομία.

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει η επαγγελματική του δραστηριότητα, με τον 27χρονο να διατηρεί επιχείρηση διαχείρισης εργαζομένων.

Δεν αφήνει αδιάφορο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, σε αυτή την φάση της έρευνας, ακόμα και ο πρώην συνεταίρος του, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχασε την ζωή του πριν από περίπου δύο χρόνια, σε τροχαίο ατύχημα.

Όπως διαπίστωσαν είχε «βαρύ» ποινικό μητρώο και είχε σχέσεις και επαφές με τον, επίσης, δολοφονημένο στην περιοχή της Μάνδρας, τον Χρήστο Γυαλιά, ο οποίος είχε και αυτός Εταιρεία Διαχείρισης Προσωπικού.

«Δεν υπάρχει κάποιο τρανταχτό στοιχείο που να συνδέει το θύμα με τον Χρήστο Γυαλιά, παρά μόνο ο νεκρός συνέταιρος. Πρέπει να τα εξετάσουμε όλα και στη συνέχεια ας τα απορρίψουμε» λέει αστυνομικός του Ελληνικού FBI.

Το ερώτημα που απασχολεί πάντως τους αστυνομικούς, είναι τι ζητούσαν οι δράστες από τον 27χρονο, και για ποιο λόγο τον άρπαξαν έξω από το σπίτι του.

Τις επόμενες μέρες θα ζητήσουν να μιλήσουν με τη σύντροφο του θύματος, καθώς και με άλλα μέλη της οικογένειάς του.