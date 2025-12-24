Σε τέσσερις εκτελέσεις κορυφαίων στελεχών της αποκαλούμενης «Greek Mafia» φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο εκτελεστής του «Έντικ», ο οποίος έπεσε στα χέρια των Αρχών μετά από συντονισμένη επιχείρηση των ΕΚΑΜ σε πολυτελή κατοικία στα Καλύβια.

Πρόκειται για 35χρονο ομογενή από τη Ρωσία, ο οποίος καταζητούνταν για σειρά δολοφονιών ηγετικών μορφών της ελληνικής μαφίας, με την οποία οι ρωσόφωνες ομάδες βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων και καυσίμων.

Η σύγκρουση μεταξύ των εγκληματικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα.

Σύμφωνα με αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ., οι αλλεπάλληλες εκτελέσεις συνδέονται άμεσα με τη μάχη για την κυριαρχία στο παράνομο εμπόριο τσιγάρων, μια «αγορά» που αποφέρει κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία των συμμοριών. Για δεκαετίες, το συγκεκριμένο πεδίο ελεγχόταν σχεδόν αποκλειστικά από τη ρωσόφωνη μαφία.

Όταν όμως ελληνικές ομάδες επιχείρησαν να διεκδικήσουν μερίδιο, άρχισε ο κύκλος των συμβολαίων θανάτου και των στοχευμένων δολοφονιών.

Ο 35χρονος έχει ήδη καταδικαστεί ερήμην σε συνολική ποινή 35 ετών κάθειρξης και χρηματικό πρόστιμο 39.000 ευρώ.

Η καταδίκη αφορά τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου, γνωστού ως «Θείου Τζο», στα Σκούρτα Βοιωτίας στις 25 Απριλίου 2022, τη διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μέλους της ίδιας οργάνωσης στις 3 Ιουλίου 2023, στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Παράλληλα, σε βάρος του είχε εκδοθεί ξεχωριστό ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη ή «Ζαμπόν», στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις φωτογραφίες που διέθεταν οι διωκτικές Αρχές, ο καταζητούμενος εμφανιζόταν ιδιαίτερα εύσωμος.

Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να έχασε έως και 30 κιλά κατά την περίοδο που κρυβόταν, σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει την αναγνώρισή του.

Αξιοποιώντας πληροφορίες που τον ήθελαν να κινείται το τελευταίο διάστημα σε Ασπρόπυργο, Άνω Λιόσια, Λαύριο και Καλύβια, οι έρευνες τελικά επικεντρώθηκαν στα Καλύβια, όπου εντοπίστηκε η πολυτελής κατοικία που είχε νοικιάσει και στην οποία διέμενε μαζί με έναν ακόμη ομογενή.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσαν υπό διακριτική αλλά στενή παρακολούθηση και προχώρησαν σε αιφνιδιαστική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ένα ακόμη άτομο που βρισκόταν στο σπίτι μαζί του δεν συνελήφθη, καθώς δεν υπήρχε σε βάρος του κάποια εκκρεμότητα.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, ο 35χρονος βρισκόταν στο στάδιο προετοιμασίας νέου «ηχηρού» χτυπήματος.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η πιθανή διασύνδεσή του με τον 37χρονο Κρητικό, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Δεκεμβρίου στα Καλύβια, έχοντας στην κατοχή του τρία Καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, πινακίδες οχημάτων και κλεμμένα αυτοκίνητα.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος οπλισμός να προοριζόταν για τον ομογενή από τη Ρωσία, που φέρεται ως ο ψυχρός εκτελεστής του Έντικ.

Παράλληλα, διερευνάται αν τα όπλα φέρουν στοιχεία που ενισχύουν το σενάριο ότι το νέο χτύπημα βρισκόταν στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ήδη εξασφαλισμένο οπλισμό, εντοπισμένες «καβάτζες», αλλά και έγγραφα ή μέσα που θα διευκόλυναν τη διαφυγή μετά την εκτέλεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ., τόσο για τα όπλα όσο και για τα φυσίγγια, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι θα προκύψουν κρίσιμα και ιδιαίτερα αποκαλυπτικά στοιχεία.

Η εκτελεστική ομάδα του «Έντικ»

Το ξήλωμα της ομάδας εκτελεστών που φέρεται να δρούσε υπό τις εντολές του «Έντικ» είχε δρομολογηθεί τον Ιανουάριο του 2024. Τότε, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής προχώρησαν στη σύλληψη δύο βασικών κατηγορουμένων, ενώ ακόμη δύο συνεργοί τους βρίσκονταν ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα, ένας στην Ελλάδα και ένας στο Μαυροβούνιο.

Για όλα τα ταυτοποιημένα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχε ακολουθήσει, με εισαγγελική εντολή, δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

Πέρα από τα συμβόλαια θανάτου που αποδίδονται στον αιματηρό πόλεμο μεταξύ αντίπαλων ομάδων της «Greek Mafia»με επίκεντρο το λαθρεμπόριο τσιγάρων, τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται και για την απόπειρα δολοφονίας του 48χρονου Θεόδωρου Μαυρόπουλου στο Πλατανόδασος Σβορώνου Πιερίας.

Παράλληλα, τους αποδίδονται δύο εμπρηστικές επιθέσεις: η μία σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο και η δεύτερη σε βιομηχανική αποθήκη στην ίδια περιοχή, όπου καταστράφηκε εξοπλισμός που σχετιζόταν με την παραγωγή καπνικών προϊόντων.

Και τα δύο χτυπήματα φέρονται να συνδέονται με συγγενικά πρόσωπα του Γιάννη Σκαφτούρου, γνωστού ως «Θείου Τζο». Ο 48χρονος Μαυρόπουλος κατέληξε λίγους μήνες αργότερα, υποκύπτοντας στα τραύματα που είχε υποστεί από τη δολοφονική επίθεση.

Η ταυτοποίηση των μελών της ομάδας και η σύνδεσή τους με τις ανθρωποκτονίες και τους εμπρησμούς βασίστηκε σε κρίσιμα ευρήματα: γενετικό υλικό, αποτυπώματα, βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και στοιχεία που προέκυψαν από ενδελεχείς αναλύσεις στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Σε κλεμμένο όχημα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση των κινήσεων του «Ράμπο» πριν από τη διπλή εκτέλεση στον Κορυδαλλό, εντοπίστηκε DNA ενός εκ των κατηγορουμένων, καθώς και αποτύπωμα του 35χρονου που συνελήφθη πρόσφατα στα Καλύβια.

Σε δεύτερο όχημα, που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την εμπρηστική επίθεση στη βιομηχανική αποθήκη του Ασπρόπυργου, οι αστυνομικοί εντόπισαν αποτύπωμα του 27χρονου που κρατείται σε φυλακές του Μαυροβουνίου, αλλά και του 30χρονου ομογενή από τη Γεωργία. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, στο κινητό τηλέφωνο του δολοφονημένου «Ράμπο» βρέθηκε φωτογραφία του καταζητούμενου με το προσωνύμιο «Λεωνίδας».

Ο συγκεκριμένος κακοποιός, υπήκοος Ουζμπεκιστάν, είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι μαζί με τον «Έντικ». Αν και είχε υποβληθεί αίτημα έκδοσής τους στη χώρα μας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν άναψαν το «πράσινο φως» για την προώθηση των σχετικών νομικών διαδικασιών.

Πηγή: ΕΡΤ NEWS