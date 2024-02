Στο φως της δημοσιότητας ήρθε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου η έκθεση του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, τον Ιούνιο του 2023, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 650 άνθρωποι. Στο εν λόγω έγγραφο, που συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά δημοσιοποιήθηκε μόλις χθες από δημοσιογράφο του Euractiv, η Frontex κατηγορεί την Ελλάδα για λάθος διαχείριση του συμβάντος, αλλά και για έλλειψη πληροφοριών.

«Φαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές απέτυχαν να κηρύξουν εγκαίρως επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και να αναπτύξουν επαρκή αριθμό κατάλληλων μέσων εγκαίρως για τη διάσωση των μεταναστών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Οργανισμός, ο οποίος βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για τυχόν δικές του ευθύνες στην τραγωδία αυτή.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται επίσης ότι «το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διαπιστώνει ότι η Frontex ακολούθησε τις εφαρμοστέες διαδικασίες, όταν – με βάση εναέρια παρατήρηση – κατέταξε το Adriana ως περίπτωση μη επικίνδυνη και απλώς διαβίβασε τις πληροφορίες στις ελληνικές αρχές».

Στην έκθεση προστίθεται ότι «το Γραφείο (της Frontex) εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πληροφοριών που παρείχαν οι ελληνικές αρχές στην έρευνά του, αλλά εξακολουθεί να αναμένει ενημερώσεις από τις εθνικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Στις 13-14/06/2023, το υπερπλήρες αλιευτικό σκάφος Adriana, που μετέφερε περίπου 750 μετανάστες από τη Λιβύη προς την Ιταλία, ανατράπηκε και στη συνέχεια βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Πύλου, στην ελληνική Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Το σκάφος αναφέρθηκε αρχικά από μια ΜΚΟ, που είχε επαφή με τους μετανάστες που επέβαιναν σε αυτό, στο Ιταλικό Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (MRCC). Το ιταλικό MRCC ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές και τη Frontex.

Here the complete version of the @Frontex incident report on the #Pylos shipwreck. https://t.co/ONMjA6TVKl

— Eleonora Vasques 🌍 (@EleonoraVasques) January 31, 2024