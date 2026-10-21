Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από την αποκαλυπτική έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Μέσα από τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην έκθεση του ΤΕΕ, αναδεικνύονται τα δομικά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, όπως το εκτός λειτουργίας σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στο ένα εκ των δύο λεβητοστασίων που υπάρχουν στο συγκρότημα.

Τα ευρήματα των ελέγχων και τα προβλήματα στο δίκτυο

Σύμφωνα με την έκθεση στο δεύτερο λεβητοστάσιο δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί έλεγχος, γιατί ήταν σε εξέλιξη εργασίες, ενώ παράλληλα εντοπίστηκε ότι δε λειτουργούσε το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής αερίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης αν παρουσιαστεί επικίνδυνη κατάσταση.

Ως προς τη διαρροή φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ωστόσο ούτε αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Το πόρισμα επιπλέον επισημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός του συγκροτήματος όχι μόνο δε συμφωνούν με τις μελέτες, αλλά επιπλέον δεν έχουν τηρηθεί οι επιβεβλημένοι κανόνες ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να γίνει υπόγειο με συγκολλητές συνδέσεις βρέθηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με σύνδεση σπειρώματος και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Το κεντρικό λεβητοστάσιο, αγωγός που αποτυπώνεται στη μελέτη ως υπόγειος, από πολυαιθυλένιο, έχει κατασκευαστεί εξωτερικά, από χάλυβα. Από τις επτά συγκολλήσεις του δικτύου που ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά, η μία δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη πιθανότητα μελλοντικής αστοχίας. Ο μελετητής μάλιστα ζητεί τον έλεγχο όλων των συγκολλήσεων.

Ελλείψεις στην πυροπροστασία

Διαπιστώθηκαν ακόμη σοβαρά προβλήματα πυροπροστασίας, καθώς στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς στεγανές πυράντοχες πόρτες. Η έκθεση προτείνει 6 παρεμβάσεις για τον ένα λέβητα και 8 για τον άλλο, αλλά δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα που αφορά την πηγή της οσμής.

Η οργισμένη αντίδραση του Χάρη Δούκα

Για «αδιανόητα πράγματα», κάνει λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σχολιάζοντας την εξέλιξη και συμπληρώνει σε ανάρτηση: