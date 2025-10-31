Από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του Μετρό «Σύνταγμα», φιλοξενείται εκθεσιακό περίπτερο στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΑ, η έκθεση περιλαμβάνει προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulators) αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), καθώς και stands ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Παράλληλα, παρουσιάζονται στατικά αεροπορικά εκθέματα, ενώ τη διοργάνωση πλαισιώνει συναυλία της Μουσικής της ΠΑ.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με το προσωπικό της ΠΑ και το κοινό.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης