Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση, λίγες ώρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη.

Νωρίτερα υπήρξαν μάχες σώμα με σώμα, με πετροπόλεμο και δακρυγόνα, μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, έξω από τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Χανιά.

Στο Ηράκλειο οι αγρότες κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», ενώ στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις, οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης θα αποχωρήσουν «σε ένδειξη καλής θέλησης», ώστε να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

«Εμείς δεν είχαμε καμία πρόθεση να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Ζητήσαμε εξαρχής την κατανόηση των πολιτών που όπως είδαμε, είναι σε μεγάλο βαθμό, στο πλευρό μας», σημείωσε με δήλωσή του στο Cretalive ο Πρόεδρος των Κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα φύγουν από την πίστα του αεροδρομίου, όμως θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο και αύριο το πρωί θα γίνει νέα συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις τους.

Εν τω μεταξύ, 8 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της Αστυνομίας.

Οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» τα μπλόκα της ΕΛΑΣ, ενώ τα ΜΑΤ απομακρύνθηκαν από το σημείο και κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο Χανίων.

Μάλιστα αναποδογύρισαν ένα περιπολικό που ήταν στημένο στο μπλόκο της αστυνομίας, ενώ βανδάλισαν και μία κλούβα των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Την ίδια στιγμή, σταθεροί και αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, όπως σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες των αγροτών, εκτός από τα μπλόκα στο κεντρικό οδικό δίκτυο, θα κλείσουν, εφόσον χρειαστεί, και τις παρακαμπτήριες οδούς.

Αγρότες παραπέμπονται για τα επεισόδια

Σύμφωνα με πληροφορίες, και συγκεκριμένα από διαρροή που υπήρξε από το Μαξίμου, τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στα σοβαρά επεισόδια της Δευτέρας στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Χανιά, όπου αγρότες συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, έχουν ταυτοποιηθεί και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι από την ΕΛ.ΑΣ. ότι ναι μεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία περί ταυτοποίησης των εμπλεκομένων στα επεισόδια, όχι όμως και η άσκηση κακουργηματικής δίωξης, καθώς είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Από τα περίπου 200 άτομα που συμμετέχουν, οι 20 είναι αυτοί που προβαίνουν σε πιο σοβαρά αδικήματα.

Έχουν ταυτοποιηθεί από εικόνες drone, βίντεο από άλλες κάμερες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετοί από αυτούς έχουν τουλάχιστον 15 δικογραφίες σε βάρος τους ο καθένας, για παραβάσεις περί όπλων, ζωοκλοπές, απάτες, ναρκωτικά κ.ά..

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί θα περιλαμβάνει αδικήματα για βαριές σωματικές βλάβες, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.