Εκτός κόμματος και των καθηκόντων του στο Ευρωκοινοβούλιο, τέθηκε ο στενός συνεργάτης της προέδρου της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου, στον απόηχο της σοκαριστικής καταγγελίας για βάναυσο ξυλοδαρμό. Μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, η κυρία Λατινοπούλου επικοινώνησε προσωπικά με τη δημοσιογράφο της «Ζούγκλας» που δέχθηκε την επίθεση προκειμένου να της εκφράσει τη συμπαράστασή της, με το θύμα να εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για την άμεση και αποφασιστική στήριξη στο πρόσωπό του.

Η αποτρόπαιη υπόθεση αφορά στον Δημήτρη Γερασούδη, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν ως συνεργάτης της Ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Θύμα της απρόκλητης επίθεσης είναι η δημοσιογράφος Αναΐς Βάθη, ανταποκρίτρια της ιστοσελίδας μας στη βελγική πρωτεύουσα, η οποία τη δεδομένη χρονική περίοδο διατηρούσε δεσμό με τον φερόμενο ως δράστη.

Το εφιαλτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της 9ης Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των κοινών τους διακοπών. Σύμφωνα με τη σοβαρή καταγγελία, ο ξυλοδαρμός έλαβε χώρα στην αυλή μιας απομονωμένης οικίας στο χωριό Μάνη του Διδυμοτείχου, η οποία ανήκει στη γιαγιά του Γερασούδη. Τα χτυπήματα που δέχθηκε η γυναίκα ήταν τόσο σφοδρά – γεγονός που αποδεικνύεται και από το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό – ώστε χρειάστηκε η μεταφορά της σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω άνδρας είχε εκδιωχθεί και στο παρελθόν από την εργασία του ως μοριακός βιολόγος, εξαιτίας ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Η επίσημη ανακοίνωση της «Φωνής Λογικής»

Αναφορικά με το περιστατικό, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση, με την οποία επισημοποιείται η απομάκρυνση του συνεργάτη:

«Εκτός γραφείου και καθηκόντων τίθεται ο συνεργάτης της Αφροδίτης Λατινοπούλου, κ. Δημήτριος Γερασούδης, μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με απόφαση της Προέδρου της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ, Αφροδίτης Λατινοπούλου, ο συνεργάτης του γραφείου της, σε βάρος του οποίου έχει καταγγελθεί περιστατικό άσκησης σωματικής βίας σε γυναίκα, τίθεται άμεσα εκτός γραφείου και εκτός κάθε υπηρεσιακού καθήκοντος, μέχρι να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ δεν πρόκειται να λειτουργήσει με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η βία κατά των γυναικών είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιες καταγγελίες.

Ταυτόχρονα, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης είναι απαραίτητη, ώστε να αποδειχθεί η πραγματική εικόνα και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν, προκειμένου να υπάρξει και η προβλεπόμενη από τον νόμο τιμωρία.

Η Πρόεδρος της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ, Αφροδίτη Λατινοπούλου, επικοινώνησε προσωπικά με την καταγγέλλουσα και της εξέφρασε τη συμπαράστασή της. Η θέση της απέναντι σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών είναι διαχρονικά ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη: σε ζητήματα βίας κατά των γυναικών δεν χωρούν εκπτώσεις, δικαιολογίες, συμψηφισμοί ή κομματικές σκοπιμότητες.

Η ίδια έχει αποδείξει ότι σε τέτοια ζητήματα δεν κάνει πίσω, δεν χαρίζεται σε κανέναν και δεν ανέχεται καμία συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια μιας γυναίκας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο καταγγελλόμενος.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης, η απόφαση είναι ξεκάθαρη: ο συγκεκριμένος συνεργάτης δεν θα έχει καμία σχέση με το γραφείο και καμία υπηρεσιακή αρμοδιότητα.

Μηδενική ανοχή στη βία. Σεβασμός στη γυναίκα. Σεβασμός στη Δικαιοσύνη».

Η ευχαριστήρια ανάρτηση της Βάθη

Η συνεργάτης της «Ζούγκλας» ευχαρίστησε δημόσια την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» για την επικοινωνία και τις πράξεις της, γράφοντας σε ανάρτηση στο Facebook: «Ευχαριστώ την κυρία Αφροδίτη Λατινοπουλου για το τηλεφώνημα της και τη στήριξη της για τις δύσκολες ώρες που βιώνω στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Καμία γυναίκα να μην περάσει αυτό που βιώνω».

Βίντεο και φωτογραφίες από τα χτυπήματα που δέχθηκε η δημοσιογράφος Αναΐς Βάθη, από τον συνεργάτη της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Δημήτρη Γερασούδη:

Η σοβαρή καταγγελία, από τη δημοσιογράφο Αναΐς Βάθη, που μίλησε στη «Ζούγκλα»:

Η Αναΐς Βάθη μίλησε στη «Ζούγκλα» για την περιπέτειά της, περιγράφοντας το περιστατικό:

«Διατηρούσα προσωπική σχέση με τον Δημήτριο Γερασούδη από τον Μάιο. Στις 5 Αυγούστου, φτάσαμε και οι δύο στην Αλεξανδρούπολη, ιδιαίτερη πατρίδα του, για διακοπές. Μετά από δύο ημέρες παραμονής στην Αλεξανδρούπολη, μου ζήτησε να επισκεφθούμε το χωριό του, τη Μάνη Έβρου, προκειμένου να μείνουμε σε μια ακατοίκητη και απομονωμένη οικία που ανήκει στη γιαγιά του.

Προχθές, το βράδυ της Κυριακής, ενώ προετοιμάζαμε μπάρμπεκιου στη βεράντα, υπήρξε φραστικό επεισόδιο. Παρά την κούρασή μου από τον καθαρισμό του σπιτιού, τακτοποιούσα το τραπέζι, ενώ ο ίδιος μου ζητούσε επιτακτικά να εκτελώ διάφορες εργασίες. Όταν του ζήτησα να βοηθήσει κι εκείνος, φέρνοντας κάτι από την κουζίνα, άρχισε να με εξυβρίζει αποκαλώντας με “τεμπέλα” και “κακομαθημένη”, λέγοντας πως “τα κορίτσια εδώ δεν συμπεριφέρονται έτσι”.

Στην διαμαρτυρία μου για τη συμπεριφορά του, εκείνος κινήθηκε προς το εσωτερικό της οικίας εκτοξεύοντας χυδαίες, προσβλητικές και ρατσιστικές εκφράσεις. Μπήκα στο σπίτι και άρχισα να μαζεύω τα πράγματά μου για να αποχωρήσω. Αυτός βλέποντας την πρόθεσή μου αυτή, με άρπαξε βίαια από το πρόσωπο, με έριξε στο έδαφος και με έπιασε από τον λαιμό, εμποδίζοντάς με να φύγω και λέγοντάς μου: “Δεν θα πας πουθενά”.

Όταν προσπάθησα να καλέσω σε βοήθεια, αγρίεψε περισσότερο, με διέταξε να σωπάσω και ανέφερε ότι απέναντι μένει κάποιος Παναγιώτης που θα μας ακούσει. Στην προσπάθειά μου να αμυνθώ και να απεγκλωβιστώ, του προκάλεσα ορισμένες εκδορές στα χέρια.

Στη συνέχεια, μου πρότεινε να επιβιβαστούμε μαζί στο αυτοκίνητο. Αρνήθηκα, καθώς το σημείο ήταν παντελώς απομονωμένο. Πήρα τα πράγματά μου, κατέβηκα γρήγορα τις σκάλες και κρύφτηκα στο σκοτάδι, πίσω από έναν θάμνο κοντά σε ένα δέντρο, λίγο πιο πέρα από το σπίτι, το οποίο είναι το πρώτο του χωριού.

Από εκεί κάλεσα την Αστυνομία. Ο Δ. Γερασούδης με αναζητούσε φωνάζοντας “πού είσαι;” και μετά από λίγα λεπτά επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε. Επειδή φοβήθηκα για τη σωματική μου ακεραιότητα και την πιθανότητα να επιστρέψει και να με εντοπίσει με τα φώτα του οχήματος, επανέλαβα την κλήση στην Αστυνομία ζητώντας άμεση επέμβαση.

Όταν έφτασε το περιπολικό, οι αστυνομικοί επιβίβασαν και τους δύο μας στο πίσω κάθισμα, τον έναν δίπλα στον άλλο. Αισθάνθηκα μεγάλο φόβο, καθώς ο άνθρωπος που μόλις μου είχε επιτεθεί, με κοίταξε με αγριότητα και απειλητικό βλέμμα, υποδεικνύοντάς μου ουσιαστικά τι έπρεπε να πω.

Αρχικά ζήτησα να μεταφερθώ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, καθώς έφερα χτυπήματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα, προκειμένου να εξεταστώ από ιατρούς. Ακολούθως, μεταβήκαμε στο Αστυνομικό Τμήμα Ορεστιάδας όπου έδωσα κατάθεση. Στη συνέχεια διανυκτέρευσα στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Την επομένη έλαβα εξιτήριο. Παρά τη βεβαρημένη κατάσταση της υγείας μου, υποχρεώθηκα να μεταβώ με υπεραστικό λεωφορείο (ΚΤΕΛ) στην Αλεξανδρούπολη για να παραλάβω τα υπόλοιπα πράγματά μου από το σπίτι όπου διαμέναμε.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, επικοινώνησε μαζί μου η μητέρα του, ζητώντας μου να πάω μαζί της στο σπίτι και να μην εμπλέξω δικηγόρους. Της απάντησα ότι θα επικοινωνήσω με τη δικηγόρο μου.

Φτάνοντας στον σταθμό των ΚΤΕΛ, συνάντησα τη δικηγόρο μου και, με τη συνοδεία αστυνομικών του Α.Τ. Αλεξανδρούπολης, μεταβήκαμε στην κατοικία. Η μητέρα του προσήλθε για να ανοίξει την πόρτα. Αφού παρέλαβα τα πράγματά μου, επιβιβάστηκα στο περιπολικό. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Δ. Γερασούδης με σκοπό να υποβάλει μήνυση εναντίον μου.

Παρά το γεγονός ότι ήμουν το θύμα κακοποίησης, υποβλήθηκε σε βάρος μου μήνυση με ανακρίβειες, με αποτέλεσμα να συλληφθώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Μεταφέρθηκα εκ νέου στην Ορεστιάδα, όπου κρατήθηκα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κρατητήριο.

Αφέθηκα ελεύθερη το πρωί και μετέβηκα αμέσως στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, καθώς η σωματική μου κατάσταση ήταν επιδεινωμένη. Αυτή τη στιγμή υποβάλλομαι σε ιατρικές εξετάσεις, υποφέρω από ζάλη, έντονους πόνους και μου έχει τοποθετηθεί αυχενικό κολάρο, ενώ αντιμετωπίζω δυσκολία στην κατάποση.

Πρόκειται για μια έκρυθμη και επικίνδυνη κατάσταση που δεν πρέπει να βιώνει καμία γυναίκα. Είχε προηγηθεί παρόμοιο επεισόδιο στις Βρυξέλλες, όπου μετά από διαπληκτισμό λόγω δικής του ζήλιας, είχα δεχθεί βιαιοπραγία. Τότε είχα παραβλέψει το γεγονός, ωστόσο η συμπεριφορά αυτή κλιμακώθηκε. Θεωρώ ότι τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να ανακόπτονται αμέσως, κάτι που δυστυχώς καθυστέρησα να πράξω».

Ακολουθεί το ηχητικό με όσα είπε στη «Ζούγκλα» η Αναΐς Βάθη:

Στη «Ζούγκλα» μίλησε και η συνήγορος της δημοσιογράφου, Αγγλιά Τερέζα-Μαρία:

Η δικηγόρος Αγγλιά Τερέζα Μαρία μίλησε στη «Ζούγκλα» για το περιστατικό:

«Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 9 Αυγούστου, γύρω στις 11:00 με 12:00 το βράδυ, στην αυλή της οικίας του κατηγορουμένου στην περιοχή Μάνη του Δήμου Διδυμοτείχου. Τόσο η παθούσα όσο και ο κατηγορούμενος είναι μόνιμοι κάτοικοι Βρυξελλών, ενώ ο κατηγορούμενος κατάγεται από τον Έβρο. Διατηρούσαν σχέση περίπου πέντε μήνες και η εντολέας μου ταξίδεψε στον Έβρο κατόπιν δικής του προτροπής για ολιγοήμερες διακοπές.

Ενώ ετοιμάζονταν για μπάρμπεκιου, χωρίς να προηγηθεί κάποια αφορμή, ο κατηγορούμενος άρχισε να την προσβάλλει με εξαιρετικά μειωτικούς, απαξιωτικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Όταν η κοπέλα επιχειρεί να αποχωρήσει για να προστατεύσει την τιμή και την υπόληψή της, εκείνος της επιτέθηκε και χειροδίκησε εναντίον της. Η παθούσα κάλεσε αμέσως την Αστυνομία, η οποία κατέφθασε ταχέως στο σημείο. Στο μεταξύ, η κοπέλα είχε καταφύγει πίσω από έναν θάμνο για να προστατευθεί.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου νοσηλεύτηκε κλινήρης για μία ημέρα, φέροντας μώλωπες και εκδορές σε όλο το σώμα και το πρόσωπο.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου έλαβε την προβλεπόμενη τριήμερη προθεσμία για την προετοιμασία της υπεράσπισής του. Αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, έστειλε τη μητέρα του να την περιμένει στον σταθμό των ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης. Η παθούσα, μόλις έλαβε το εξιτήριό της, είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο από την Ορεστιάδα με προορισμό την Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να μεταβεί στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας (Α.Τ. Αλεξανδρούπολης), από όπου την είχαν καλέσει.

Η μητέρα του κατηγορουμένου την πλησίασε και προσπάθησε να την πείσει να μην εμπλέξει δικηγόρους και αστυνομία, ζητώντας της να φύγει μαζί της, με σκοπό να την οδηγήσει σε ανάκληση της έγκλησης, κάτι που νομικά δεν υφίσταται, καθώς τα αδικήματα του Νόμου περί Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Τρομοκρατημένη και εν μέσω λυγμών, η κοπέλα με κάλεσε να την παραλάβω από τα ΚΤΕΛ για να μεταβούμε μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί ενημερωθήκαμε ότι ο κατηγορούμενος, αφότου αφέθηκε ελεύθερος από το αυτόφωρο, υπέβαλε την επόμενη ημέρα ψευδή έγκληση κατά της παθούσας για σωματικές βλάβες (ορισμένες εκδορές), τις οποίες ισχυρίστηκε ότι του προκάλεσε εκείνη στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τα χέρια του.

Αποτέλεσμα ήταν η εντολέας μου να συλληφθεί και να διανυκτερεύσει στα κρατητήρια, βρισκόμενη σε τραγική ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Σήμερα την παρέλαβα από την Ορεστιάδα και, επειδή η κατάσταση της υγείας της ήταν επιβαρυμένη (υπέφερε από πόνους και ζάλη), τη μετέφερα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκ νέου και θα παραμείνει κλινήρης μέχρι αύριο.

Σημειώνεται ότι η παθούσα είναι μια συγκροτημένη επαγγελματίας με αξιοσημείωτη πορεία: είναι στέλεχος επικοινωνίας και marketing στο Βέλγιο, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Βελγίου και διοικητική υπάλληλος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου. Μιλάει πολλές ξένες γλώσσες, είναι πολιτιστική αρθρογράφος για την Ελλάδα και την Κύπρο, απόφοιτος της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστημίου Βρυξελλών, μέντορας, καθώς και γραμματέας της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Βρυξελλών.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη και έκρυθμη κατάσταση. Η υπόθεση εκδικάζεται αύριο και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Όσον αφορά τον κατηγορούμενο, είναι Μοριακός Βιολόγος και εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ομάδα της κυρίας Λατινοπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκπρόσωποι του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου επικοινώνησαν με την παθούσα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, καταδικάζοντας κατηγορηματικά τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τα υπόλοιπα θα κριθούν αρμοδίως από το δικαστήριο».

Ακολουθεί το ηχητικό με όσα είπε στη «Ζούγκλα» η Αγγλιά Τερέζα-Μαρία: