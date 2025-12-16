Ταλαιπωρία σήμερα Τρίτη 16/12 για εκατοντάδες επιβάτες, στο Μετρό της Αθήνας.
Εκτός λειτουργίας, όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο και πιο συγκεκριμένα οι εξής σταθμοί:
- Χολαργός
- Νομισματοκοπείο
- Αγία Παρασκευή
- Χαλάνδρι
- Δουκίσσης Πλακεντίας
- Παλλήνη
- Παιανία
- Κορωπί και
- Αεροδρόμιο
«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο», αναφέρει η ανακοίνωση.