Ταλαιπωρία σήμερα Τρίτη 16/12 για εκατοντάδες επιβάτες, στο Μετρό της Αθήνας.

Εκτός λειτουργίας, όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο και πιο συγκεκριμένα οι εξής σταθμοί:

  • Χολαργός
  • Νομισματοκοπείο
  • Αγία Παρασκευή
  • Χαλάνδρι
  • Δουκίσσης Πλακεντίας
  • Παλλήνη
  • Παιανία
  • Κορωπί και
  • Αεροδρόμιο

«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο», αναφέρει η ανακοίνωση.

 

