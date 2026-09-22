Σε αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) προχωρά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 23:00 έως τις 23:59 και εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, της φορολογικής διοίκησης και άλλων φορέων του Δημοσίου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) που αξιοποιούν στοιχεία από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.