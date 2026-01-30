Η «Ζούγκλα» δέχτηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής τηλεφωνήματα από αναγνώστες που αναφέρουν ότι δεν λειτουργεί ο αριθμός «100» της Άμεσης Δράσης.

Παρακαλούνται οι πολίτες να καλούν το 112 για άμεση ανάγκη

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. τονίζεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεχνική βλάβη και οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 112.

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε στις 20:13.