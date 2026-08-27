Χωρίς πρόσβαση σε ζωντανή πληροφόρηση για τα δρομολόγια των λεωφορείων έχουν μείνει από το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου οι μετακινούμενοι στην Αθήνα, εξαιτίας αιφνίδιας βλάβης στο σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ.

Το πρόβλημα επηρεάζει τόσο την ψηφιακή εφαρμογή OASA Telematics, όσο και την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού, ενώ την ίδια στιγμή οι οθόνες στις «έξυπνες στάσεις» δεν αναγράφουν τους χρόνους αναμονής.

Η αναστάτωση αυτή επιβαρύνει σημαντικά το επιβατικό κοινό, καθώς η βλάβη συμπίπτει με την περίοδο εφαρμογής των θερινών δρομολογίων, κατά την οποία οι συχνότητες των διελεύσεων είναι ήδη πιο αραιές.

Από την πλευρά του, ο ΟΑΣΑ βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία διαχείρισης του συστήματος. Οι τεχνικές ομάδες καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.