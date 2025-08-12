Μερικώς αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή.

Επισημαίνεται ότι νωρίτερα η εκτροπή φορτηγού στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, είχε προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου.

Αρκετοί οδηγοί παρέμειναν στο αυτοκίνητό τους περισσότερες από δύο ώρες, ενώ μέχρι πριν λίγη ώρα, γινόταν υποχρεωτική εκτροπή προς την παλιά εθνική οδό.

Οι Αρχές βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, με τα οχήματα να έχουν «κολλήσει» ακόμα και μέσα στην Αττική οδό.