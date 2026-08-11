Την τύχη με το μέρος τους είχαν τα μέλη μιας οικογένειας το απόγευμα της Τρίτης (11/08), γύρω στις 17:30, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στο 120ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κοντά στο Μαρτίνο.

Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση στα προστατευτικά κιγκλιδώματα που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο όχημα, κανείς από τους τρεις επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

Σφοδρή πρόσκρουση στα κιγκλιδώματα – Σώοι οι επιβαίνοντες

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του αυτοκινητοδρόμου.

Από τη βίαιη σύγκρουση το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, πριν ακινητοποιηθεί οριστικά ανάμεσα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) και τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Το ευτύχημα ήταν ότι κανείς από τους τρεις επιβαίνοντες δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας, καθώς και ειδικά οχήματα της Νέας Οδού για την τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης, καθώς το ακινητοποιημένο ΙΧ εμπόδιζε τμήμα του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, παράλληλα, στο σημείο έφτασαν και πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης, χωρίς ευτυχώς να χρειαστεί η συνδρομή τους για κάποιον απεγκλωβισμό.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα διεξαγόταν κανονικά από την αριστερή λωρίδα.