Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό πριν την έξοδο της Θήβας με εμπλοκή νταλίκας και ΙΧ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια νταλίκα φορτωμένη με τσιμέντα και ορυκτά έλαια, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να γεμίσει ο δρόμος με μέρος του φορτίου της.

Αυτοκίνητο που προσπάθησε να αποφύγει τα εμπόδια βγήκε εκτός δρόμου και δύο από τους επιβάτες του μεταξύ αυτών και ένα μικρό παιδί, τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Δείτε φωτογραφίες:

Οι διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν να βοηθήσουν τους τραυματίες, αλλά και να καθαρίσουν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας από τα υλικά που είχαν πέσει στο οδόστρωμα. Σημειώνεται, ότι το άλλο ρεύμα παρέμεινε κλειστό από το επικαθήμενο.

Έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά και όχημα της πυροσβεστικής που ανέλαβε την πλύση του οδοστρώματος, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Πηγή: LamiaReport