Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να μεταβούν στην οδό Σταδίου 46, προκειμένου ελέγξουν ένα ύποπτο δέμα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο πριν τις 5.30 δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Σταδίου, η οποία είχε κλείσει νωρίτερα λόγω ύποπτου δέματος.

Για αρκετή ώρα οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προσπαθούσαν να διαπιστώσουν τι τελικά περιείχε το «ύποπτο δέμα», το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένας μεταλλικός κουμπαράς.