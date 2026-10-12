Στη σύλληψη 23 οδηγών για διάφορες τροχονομικές παραβάσεις, προχώρησαν την τελευταία εβδομάδα (5/10-12/10), αστυνομικοί των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και των τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Από τους 23 συλληφθέντες οδηγούς, οι έξι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Συνολικά βεβαιώθηκαν 215 παραβάσεις, ως αποτέλεσμα 21.814 ελέγχων μέτρησης αλκοόλ, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,98% επί του συνόλου.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.346 παραβάσεις, όπως για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, για μη χρήση προστατευτικού κράνους, για χρήση κινητού τηλεφώνου, για παραβίαση σηματοδοτών, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 685 οχήματα, εκ των οποίων 114 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.040 άδειες ικανότητας οδήγησης και 305 άδειες κυκλοφορίας.