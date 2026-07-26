Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 27χρονο Έλληνα, ο οποίος -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- παρέδωσε στον 30χρονο Αιγύπτιο που συνελήφθη την χειροβομβίδα, που επρόκειτο να χρησιμοποιήσει ο τελευταίος για την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά της οικίας του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Όπως γνωστοποίησε η ΕΛ. ΑΣ. συνελήφθησαν δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση, ο 30χρονος Αιγύπτιος, που συνελήφθη στις 24 Ιουλίου στην Γλυφάδα, και ο 31χρονος ομοεθνής του, που βρίσκεται ήδη κρατούμενος στη φυλακή των Διαβατών, ο οποίος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε δώσει οδηγίες στον 30χρονο να συναντήσει τον 27χρονο, για να παραλάβει τη χειροβομβίδα και στη συνέχεια να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε συγκεκριμένο σημείο της Αττικής.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του 31χρονου Αιγύπτιου στις φυλακές Διαβατών, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό μέσο επικοινωνίας με τον 30χρονο συμπατριώτη του για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της επίθεσης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε σπίτι στην Αττική, όπου είχε βρεθεί νωρίτερα ο 27χρονος Έλληνας που αναζητείται. Με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα περίστροφο με πέντε φυσίγγια στον κύλινδρό του.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών της ΕΛ. ΑΣ. βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περίστροφο και -6- φυσίγγια, -4.410- ευρώ, -2- κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών, καπέλο τύπου τζόκεϊ και σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, η οποία αποτράπηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και συνοδών αστυνομικών σκύλων, συνολικά δύο -2- άτομα.

Πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό, καθώς και 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και 27χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, ο 30χρονος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 24-07-2026 σε περιοχή της Αττικής, κατά τη συνάντησή του με τον 27χρονο, από τον οποίο, όπως προέκυψε, παρέλαβε αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περικλεισμένη με δεματικό καλωδίων. Στη συνέχεια, ο 30χρονος οδηγήθηκε στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε οδηγίες στον 30χρονο να συναντηθεί με τον 27χρονο και να παραλάβει τη χειροβομβίδα, καθώς και να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο σε περιοχή της Αττικής.

Σε επακόλουθη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο κελί όπου κρατείται ο 31χρονος, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως μέσο επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, στο βυκίο του οποίου υπήρχαν τοποθετημένα -5- φυσίγγια.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περίστροφο και -6- φυσίγγια, -4.410- ευρώ, -2- κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών, καπέλο τύπου τζόκεϊ και σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.

Ο 30χρονος συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας».

Να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας, ζητούν οι εισαγγελείς

Την ενίσχυση των μέτρων προστασίας εντός κι εκτός των δικαστηρίων ζητούν οι εισαγγελείς της χώρας, στον απόηχο του γεγονότος της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα, με φερόμενο στόχο τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο.

«Οι πρόσφατες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αποτροπή σχεδιαζόμενης εγκληματικής ενέργειας με φερόμενο στόχο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ., σε συνδυασμό με προηγούμενα περιστατικά που έχουν αναδείξει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, καταδεικνύουν με τον πλέον εύγλωττο τρόπο την ανάγκη άμεσης επανεξέτασης και ουσιαστικής ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας των εισαγγελικών λειτουργών», αναφέρει αρχικά σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων, και συνεχίζει ακολούθως:

«Οι εισαγγελικοί λειτουργοί, ιδίως όσοι χειρίζονται υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας, διαφθοράς και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας ή υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε θέσεις αυξημένης ευθύνης και ιδιαίτερης επικινδυνότητας, αντιμετωπίζουν συνεχείς κινδύνους, οι οποίοι δεν εκλείπουν με τη λήξη της ενεργού υπηρεσίας ή της θητείας τους.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θεωρεί ότι έχει πλέον καταστεί αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, τόσο εντός των δικαστηρίων όσο και εκτός αυτών, μέσω ενός διαρκώς επικαιροποιούμενου και αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας, αντάξιου της αποστολής, της ευθύνης και των ιδιαίτερων κινδύνων που συνεπάγεται η άσκηση του εισαγγελικού λειτουργήματος.

Η αποτελεσματική προστασία των εισαγγελικών λειτουργών δεν είναι προνόμιο των ίδιων, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την ανεξάρτητη, απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του εισαγγελικού λειτουργήματος και, κατ’ επέκταση, για την προστασία του κράτους δικαίου και την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης.

Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις, πριν οι υφιστάμενοι κίνδυνοι μετουσιωθούν σε δυσάρεστα γεγονότα», καταλήγει η ανακοίνωση.