Σε επιχείρηση της Ελληνικής αστυνομίας, τα ξημερώματα, σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενήργησε αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.657 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 3 άδειες κυκλοφορίας και 14 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ηχεία υψηλής ισχύος και κυνηγετική καραμπίνα.