Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στα νότια προάστια της Αττικής, η οποία οδήγησε στην αποδόμηση εγκληματικού κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων, τριών ανδρών και τριών γυναικών, οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για την προανάκριση.

Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και σφαίρες, καθώς και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται απευθείας από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Οι κατ’ οίκον έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε διάφορες περιοχές των νοτίων προαστίων, με τις αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα ευρήματα ή περαιτέρω εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.