Φωτογραφίες αστυνομικών, «αποκαλυπτικά» βίντεο με….σταματημένα περιπολικά που συμμετείχαν στην «καταδίωξη», κατάρες και πολλά άλλα αναρτούσαν δυο άτομα στο διαδίκτυο με αφορμή το τροχαίο δυστύχημα που έγινε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Καλλιθέας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 28χρονου οδηγού μοτοσικλέτας αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας 71 ετών, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει την οδό Θησέως.

Πριν προλάβει καλά καλά να φτάσει στη διαχωριστική νησίδα, η μοτοσικλέτα έπεσε πάνω της και η γυναίκα σωριάστηκε στο έδαφος.

Μαρτυρίες έκαναν λόγο για μεγάλη ταχύτητα της μοτοσικλέτας ενώ άρχισαν να διακινούνται και «πληροφορίες» περί καταδίωξης από αστυνομικούς της Τροχαίας.

Οι φήμες όμως «φούντωσαν» και υποχρέωσαν την Ελληνική Αστυνομια να προχωρήσει στη σύλληψη των δύο ατόμων και σε βάρος τους να σχηματιστεί δικογραφία για «διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, απειλή, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, μέσω διαδικτύου, σε βάρος αστυνομικού».

Όλα ξεκίνησαν όταν υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος πέντε χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι προέβαιναν σε δημοσιεύσεις «μέσω των οποίων συνέδεαν ψευδώς τον αστυνομικό με το περιστατικό, κατονομάζοντάς τον και υποκινώντας πράξεις βίας σε βάρος του».

Από την έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκαν ως διαχειριστές των δύο από τους πέντε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι συλληφθέντες. Σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας οι οποίες θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.