Με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή της νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, πηγές της ελληνικής αστυνομίας, ανέφεραν ότι:

«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών».

«Ο Χρυσοχοΐδης το είχε τρεις μέρες στο συρτάρι – Δεν το ήξερα»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου παραχώρησε συνέντευξη στον SKAI και αναφέρθηκε στο ένταλμα σύλληψής του για την υπόθεση Qatargate.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ανέφερε πως «το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης, αλλά της βελγικής αστυνομίας».

«Γι’ αυτό και δεν εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε τρεις μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα», τόνισε.