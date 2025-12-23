Ένα κοινωνικο μήνυμα για την προστασία των ηλικιωμένων από απατεώνες, συμπεριλαμβάνεται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Θα σε εξαπατήσουν πριν το αντιληφθείς.

Φέτος τα Χριστούγεννα, ας μην αφήσουμε κανέναν να μας χαλάσει τη γιορτινή διάθεση.

Οι απατεώνες δεν χτυπούν μόνο την πόρτα μας, αλλά και το τηλέφωνό μας. Μάθετε στους γονείς και στους παππούδες σας, πώς να προστατεύονται:

Δεν εμπιστευόμαστε αγνώστους που ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή κωδικούς.

Ζητάμε πάντα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε κάθε ύποπτη κίνηση, καλούμε το 100.

Καλές γιορτές, με ασφάλεια!»

Δείτε το βίντεο: