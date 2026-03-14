Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, κα Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία που να συνδέουν τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι του 20χρονου στην Καλαμαριά με ξεκαθάρισμα οπαδικών διαφορών.

Ο 23χρονος, που ομολόγησε την πράξη, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους δύο φίλους του θύματος που βρίσκονταν στο σημείο και φέρονται να τραυμάτισαν τον ίδιο τον δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Η κα Δημογλίδου τόνισε ότι, αν και το θύμα και ο φερόμενος δράστης φαίνεται να ανήκουν σε διαφορετικές παρέες της περιοχής, αυτό δεν αποδεικνύει ότι η επίθεση είχε οπαδικό χαρακτήρα. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει στην ομολογία του ότι δεν γνώριζε κανένα από τα τρία άτομα που συνάντησε, ανάμεσά τους και το θύμα.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δέχθηκε απρόκλητα επίθεση από την παρέα των τριών και αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος. Παράλληλα, ανέφερε ότι μαζί με το θύμα υπήρχαν ακόμη δύο άτομα, που αναζητούνται ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι τα δύο αυτά άτομα θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, καθώς ο φερόμενος δράστης εμφανίστηκε τραυματισμένος κατά την παρουσία του στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Τι διερευνά η αστυνομία

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι κανένας από τους τέσσερις εμπλεκόμενους δεν είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα που σχετίζονται με την αθλητική νομοθεσία. Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να ισχυρίζεται πως η επίθεση σε βάρος του ήταν απρόκλητη και ότι δεν γνώριζε τους δράστες ούτε υπήρχε προηγούμενο μεταξύ τους.

Οι αρχές εξετάζουν ωστόσο το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκόμενων που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. «Προφανώς και υπάρχει κάτι μεταξύ τους, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί στις καταθέσεις που έχουν ληφθεί από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πριν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος στο Αστυνομικό Μέγαρο» σημείωσε η κα Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι η αστυνομία κινείται για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που βρίσκονταν με το θύμα, ώστε να δώσουν τις δικές τους καταθέσεις και να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα.

Σε ερώτηση για την αφετηρία της συμπλοκής, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως συνάντησε τυχαία τους τρεις νεαρούς και τότε δέχθηκε επίθεση, κάτι που ακόμη ερευνάται, καθώς παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα που δεν μπορεί να διευκρινίσει το ίδιο το θύμα.

Μετά το περιστατικό, στη Θεσσαλονίκη έχει δημιουργηθεί ένταση, με συγκεντρώσεις οπαδών στην πόλη. Η αστυνομία έχει ήδη λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα σε περιοχές που θεωρούνται «ευαίσθητες».

Η κα Δημογλίδου τόνισε ότι το κρίσιμο δεν είναι τα «χρώματα» ή οι ομάδες, αλλά ότι ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του άδικα. Η βία πρέπει να καταδικάζεται ανεξαρτήτως πηγής, ενώ το ακριβές κίνητρο θα προκύψει από την αστυνομική έρευνα και τη διαδικασία της ανάκρισης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας επιμένει στην εκδοχή οπαδικής βίας

Ο δικηγόρος του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, επανέλαβε ότι ο δράστης είναι οργανωμένος οπαδός. «Η αστυνομική προανάκριση είναι μυστική και υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη λέει ότι βρήκε το μαχαίρι τυχαία στο δρόμο, κάτι που σε μια περιοχή όπως η Καλαμαριά δεν είναι πειστικό. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι κατέβηκε από το σπίτι με το μαχαίρι, οπότε μιλάμε για έγκλημα εκ προμελέτης» ανέφερε.