Με την απονομή των πτυχίων στους αποφοίτους Αστυνόμους Α’ της 3ης εκπαιδευτικής σειράς, ολοκληρώθηκε ο ετήσιος κύκλος σπουδών του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της Ελληνικής Αστυνομίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του έτους, 120 Αστυνόμοι Α’ της ΕΛ.ΑΣ. και ένας Ανώτερος Υπαστυνόμος της Αστυνομίας Κύπρου ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία το εξειδικευμένο Πρόγραμμα Σπουδών στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Σώματος, ενισχύοντας τις γνώσεις τους στον επιτελικό σχεδιασμό και τη διοίκηση.

Η κατανομή των αποφοίτων ανά εκπαιδευτική σειρά

Η εκπαίδευση των στελεχών για το έτος 2025-2026 οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε τρεις διακριτούς κύκλους:

1η Εκπαιδευτική Σειρά: Συμμετείχαν συνολικά 58 Αστυνόμοι Α΄. Από αυτούς, οι 26 φοίτησαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής στις Αχαρνές Αττικής και οι υπόλοιποι 32 στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, στη Βέροια Ημαθίας.

Συμμετείχαν συνολικά 58 Αστυνόμοι Α΄. Από αυτούς, οι 26 φοίτησαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής στις Αχαρνές Αττικής και οι υπόλοιποι 32 στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, στη Βέροια Ημαθίας. 2η Εκπαιδευτική Σειρά: Αποφοίτησαν 27 ανώτερα στελέχη, εκ των οποίων οι 26 ήταν Αστυνόμοι Α΄ της Ελληνικής Αστυνομίας και ο ένας Ανώτερος Υπαστυνόμος της Αστυνομίας Κύπρου.

Αποφοίτησαν 27 ανώτερα στελέχη, εκ των οποίων οι 26 ήταν Αστυνόμοι Α΄ της Ελληνικής Αστυνομίας και ο ένας Ανώτερος Υπαστυνόμος της Αστυνομίας Κύπρου. 3η Εκπαιδευτική Σειρά: Ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους 35 Αστυνόμοι Α΄ της ΕΛ.ΑΣ.

Οι λαμπρές τελετές αποφοίτησης σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα

Στο πλαίσιο των επίσημων τελετών αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στις Αχαρνές, τα πτυχία της 1ης και της 2ης εκπαιδευτικής σειράς απένειμε ο Α΄ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας.

Αντίστοιχα, τα πτυχία στους Αξιωματικούς της 3ης σειράς απένειμε ο Β΄ Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Σκούρας.

Στην αντίστοιχη τελετή που έλαβε χώρα στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια, τα πτυχία στους επιτυχόντες απένειμαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων, οι διδάσκοντες καθηγητές, καθώς και οι υπερήφανοι συγγενείς των αποφοίτων.

Η αποστολή και ο στόχος του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

Το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών έχει ως κύρια αποστολή τη συμπλήρωση και αναβάθμιση της επαγγελματικής και νομικής κατάρτισης των Αξιωματικών που φέρουν τον βαθμό του Αστυνόμου Α΄.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, τα στελέχη επιμορφώνονται σε σύγχρονα ζητήματα διοίκησης προσωπικού (HR Management), ηγεσίας, διαχείρισης κρίσεων και επιτελικού σχεδιασμού.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση σύγχρονων στελεχών με υψηλό επίπεδο επιστημονικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, ικανών να ανταποκρίνονται με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια στις αυξημένες επιχειρησιακές και διοικητικές απαιτήσεις του σύγχρονου αστυνομικού περιβάλλοντος.