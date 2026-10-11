Στο πλαίσιο καθημερινών ελέγχων και περιπολιών που διενεργούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

– Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες (10-10-2026), 47χρονη Ελληνίδα, η οποία κινούμενη με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην εσωτερική περιφερειακή οδό (με κατεύθυνση προς προέκταση Μαιάνδου) συγκρούστηκε με υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τις υλικές ζημιές των οχημάτων, ενώ σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

– Από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, απογευματινές ώρες χθες στο κέντρο της πόλης, 24χρονος αλλοδαπός και 25χρονος Έλληνας, διότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή τους αλλά και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 25χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν (1) συσκευασία κοκαΐνης, συνολικού βάρους (20,35) γραμμαρίων, (1) ζυγαριά ακριβείας και υλικά που είναι χρήσιμα στην ανάμειξη, διαχωρισμό και συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

– Από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (11-10-2026), 22χρονος Έλληνας, διότι κατελήφθη στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, να κινείται με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του με ταχύτητα 166 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπτού 90/χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς.

– Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (11-10-2026), 45χρονος αλλοδαπός, διότι κινούμενος με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών θαμώνων και τις υλικές ζημιές του καταστήματος. Σε έλεγχο μέθης που του πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.