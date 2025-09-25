Την πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. 100 Ρομά σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα», λίγες ημέρες μετά την αναγγελία Χρυσοχοΐδη για την εγκατάσταση 70 ως 100 αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά για τον έλεγχο της παραβατικότητας, τα στελέχη του Υπουργείου θεωρούν ότι με τη πρόσληψη Ρομά αστυνομικών θα υπάρξει καλύτερη κατανόηση από πλευράς αστυνομίας για τους λόγους που οδηγούν στην παρανομία ακόμη και ολόκληρων οικογενειών από τη συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων.

Το τελευταίο διάστημα οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύσταση ειδικής επιτροπής για να υπάρξει υπέρβαση ορισμένων νομοτεχνικών ζητημάτων που αφορούν τον προσδιορισμό των προσόντων και των ιδιοτήτων των συγκεκριμένων υποψήφιων, ώστε οι Ρομά που το επιθυμούν να ενταχθούν στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς είναι Έλληνες πολίτες και μέχρι τώρα υπάρχει ένα σχετικός διαχωρισμός, προκατάληψη και διακρίσεις εις βάρος της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.

Αποφασίστηκε λοιπόν η πρόσληψη 100 ειδικών φρουρών από την κοινωνική τάξη των Ρομά, αρκεί αυτοί να έχουν τελειώσει το Λύκειο και φυσικά να γνωρίζουν να μιλούν τη ρομανί που είναι το γλωσσικό ιδίωμα των Ρομά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αρκετοί από αυτούς προορίζονται να λειτουργούν ως «μυστικοί» αστυνομικοί.

Το ζητούμενο από τη πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. είναι εάν θα υπάρξει ανταπόκριση νέων Ρομά ώστε να ενταχθούν στην αστυνομία και φυσικά ποιου είδους αντιμετώπιση θα τύχουν από την πλευρά της κοινότητάς τους.

Εξίσου σημαντικό κρίνεται και το εάν θα υπάρξουν ζητήματα «διάβρωσης» προς όφελος παραβατικών.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι συγκεκριμένοι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Ρομά.

Εάν κι εφόσον το συγκεκριμένο εγχείρημα επιτύχει, πιθανόν είναι να υπάρξουν και νέες προσλήψεις από τη συγκεκριμένη κοινότητα στις αρχές ασφαλείας.

Εξάλλου, στελέχη της Κατεχάκη επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση βασίζεται σε πρακτικές ξένων διωκτικών υπηρεσιών – όπως το Αμερικανικό FBI – οι οποίες προσλαμβάνουν αλλοδαπούς ένστολους, προκειμένου να έχουν καλύτερη διαχείριση της εγκληματικότητας που προέρχονται είτε από τα γκέτο, είτε από λαθρεμπορικά δίκτυα ομοεθνών τους.