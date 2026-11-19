Στα χέρια της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών έπεσε το πρωί της 17ης Νοεμβρίου ένας 42χρονος, ο οποίος είχε μετατρέψει τους χώρους του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε πεδίο δράσης.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την αφαίρεση μιας τσάντας με χρηματικό ποσό από ανυποψίαστο επιβάτη.

Προσποιούνταν ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα όρασης

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο δράστης μετέβαινε συστηματικά στον αερολιμένα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να έχει την ιδιότητα του ταξιδιώτη. Προκειμένου να κινείται ανενόχλητος και να μην κινεί υποψίες, προσποιούνταν ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης.

Με αυτό το τέχνασμα, πλησίαζε τα θύματά του και αφαιρούσε τσάντες που περιείχαν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Στη συνέχεια, αξιοποιούσε τις τραπεζικές κάρτες που έβρισκε στο εσωτερικό τους, πραγματοποιώντας ανέπαφες συναλλαγές.

Τα ευρήματα στο ξενοδοχείο και η αποφυλάκιση-εξπρές

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν έγγραφα επιβατών, τραπεζικές κάρτες, καθώς και πλήθος από κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, πορτοφόλια, τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 42χρονος, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, είχε αποφυλακιστεί από σωφρονιστικό κατάστημα μόλις τρεις ημέρες πριν διαπράξει την πρώτη του κλοπή στο αεροδρόμιο.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 19 περιπτώσεις κλοπών και τέσσερις περιπτώσεις απάτης μέσω ανέπαφων συναλλαγών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση.