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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε μια 42χρονη το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Συγκεκριμένα, η αλλοδαπή συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.
Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, η κατηγορούμενη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εντός των αποσκευών της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 760 καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Η συλληφθείσα, με τη σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.