Ένας 22χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, με μεγάλη φαντασία και εφευρετικότητα, κατάπιε ούτε ένα ούτε δυο, αλλά 72 αυγά κοκαΐνης βάρους 840 γραμμαρίων, θεωρώντας ότι θα ξεγελάσει ακόμη και τα μηχανήματα ανίχνευσης.

Συνελήφθη χθες το απόγευμα (15/10) από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος

Επίσης βρέθηκαν πάνω του 560 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στα οργανωμένα καρτέλ ναρκωτικών είναι συνηθισμένη η στρατολόγηση νεαρών ανθρώπων, που προφανώς φιλοδοξούν να κερδίσουν γρήγορα πολλά χρήματα αλλά και οι «πρωτότυπες» μέθοδοι μεταφοράς των ουσιών από την μια χώρα στην άλλη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ :

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 22χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Πιο αναλυτικά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, με την μέθοδο της κατάποσης, μετέφερε -72- αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν -840- γραμμάρια κοκαΐνης».

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.