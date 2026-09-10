Περίπου 100 κιλά κοκαΐνης, τα οποία είχαν αποκρυφθεί σε φορτίο με τριαντάφυλλα από την Κολομβία, εντόπισαν και κατέσχεσαν χθες, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στελέχη της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε το γραφείο της αμερικανικής DEA στην Αθήνα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, στην πλειονότητά τους υπήκοοι Αλβανίας.

Τέσσερις από τις συλλήψεις έγιναν στον χώρο του αεροδρομίου, όπου οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν μεταβεί προκειμένου να παραλάβουν το φορτίο με τα ναρκωτικά. Οι υπόλοιποι δύο συνελήφθησαν στον Μαραθώνα, καθώς εκτιμάται ότι εκεί θα μεταφέρονταν και θα αποθηκεύονταν τα ναρκωτικά.

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.