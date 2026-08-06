Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα ξένης καταγωγής προχώρησαν αστυνομικοί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος το βράδυ της Τετάρτης (05/08), όταν κατά τον έλεγχο ασφαλείας εντοπίστηκαν στην αποσκευή του τέσσερα μαχαίρια και δύο ψαλίδια κλαδέματος.

Ο κατηγορούμενος σχεδίαζε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το εξωτερικό.

Στον Εισαγγελέα ο 37χρονος

Αμέσως μετά τον εντοπισμό των αντικειμένων, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών οδήγησαν τον 37χρονο στο Τμήμα Αστυνόμευσης.

Εκεί σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη συνέχεια ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.