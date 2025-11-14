Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν χθες αργά το απόγευμα (13/11), δύο αλλοδαπούς, μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας. Οι δύο δράστες προσπάθησαν να εισάγουν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, καθώς και μέσω εξακριβώσεων, διασταυρώσεως, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας «προφίλ» ατόμων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των ανωτέρω.

Τέλος, οι κατηγορούμενοι προερχόμενοι αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκαν στο χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου όπου κατελήφθησαν να κατέχουν εντός των αποσκευών τους 84 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) συνολικού βάρους 44 κιλών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: