Στη σύλληψη τριών ατόμων για εισαγωγή, διακίνηση και καλλιέργεια κάνναβης προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης 5 Αυγούστου, στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου εντοπίστηκε 37χρονος με 18 κιλά κάνναβης τύπου skunk στη βαλίτσα του, ενώ ακολούθησε έφοδος σε σπίτι στην Αττική, όπου βρέθηκε υδροπονικό εργαστήριο.

Η ελεγχόμενη παράδοση και η σύλληψη των συνεργών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος επιχείρησε να παραδώσει τη βαλίτσα με τις ποσότητες των ναρκωτικών σε έναν 45χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό ενός 24χρονου συνεργού του.

Ωστόσο, η αγοραπωλησία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και ακινητοποίησαν και τους τρεις άνδρες.

Έφοδος σε υδροπονικό εργαστήριο στην Αττική

Στη συνέχεια, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 45χρονου, όπου βρισκόταν και ο 24χρονος. Εκεί εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Συνολικά από τους ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

18 κιλά και 60 γραμμάρια κάνναβης τύπου skunk

κάνναβης τύπου skunk 4 δενδρύλλια κάνναβης

κάνναβης Εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας

2 ζυγαριές ακριβείας

ακριβείας 3 κινητά τηλέφωνα

τηλέφωνα Μαχαίρι τύπου στιλέτο

Το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ

Η βαλίτσα μεταφοράς των ναρκωτικών

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ένας από τους συλληφθέντες έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.