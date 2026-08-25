Η ραγδαία αύξηση της δημοφιλίας του Ελαφονησίου, η οποία σφραγίστηκε εκ νέου από τις κορυφαίες διακρίσεις στα διεθνή βραβεία του Tripadvisor για το 2026, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στον τουρισμό και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Οι Δήμοι Κισσάμου και Καντάνου-Σελίνου επαναφέρουν το αίτημα για τον επιστημονικό προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, ζητώντας από τον ΟΦΥΠΕΚΑ την άμεση παράδοση της ήδη ολοκληρωμένης σχετικής μελέτης.

Ο καθορισμός του ανώτατου ορίου επισκεπτών τόσο στην παραλία του Ελαφονησίου, όσο και στη Βουλισμένη, αποτελεί το κλειδί για τη διαμόρφωση των επιτρεπόμενων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αναψυχής, αποτρέποντας την υποβάθμιση του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε δραστικά μέτρα για τη μείωση της περιβαλλοντικής καταπόνησης. Η μείωση των ομπρελών από 1.000 σε μόλις 200, η ολική απαγόρευση των τροχοφόρων στη Ζώνη Προστασίας της Φύσης με τοποθέτηση μπάρας και 24ωρη φύλαξη, η αντικατάσταση των περιφράξεων για την προστασία των αμμοθινών και των κέδρων, καθώς και η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τη ροζ άμμο, αποδεικνύουν την έμπρακτη πρόθεση προστασίας του φυσικού κεφαλαίου.

Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αρκούν χωρίς την οριστική θεσμική θωράκιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της έκδοσης του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα προσδώσει μόνιμη και δεσμευτική ισχύ στις ζώνες και τους όρους προστασίας.

Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας δεν αφορά αποκλειστικά το Ελαφονήσι, αλλά εκτείνεται σε όλους τους εμβληματικούς προορισμούς του δικτύου Natura 2000 στη Δυτική Κρήτη, όπως ο Μπάλος, η Γραμβούσα και τα Φαλάσαρνα.

Καθώς οι τοποθεσίες αυτές φιγουράρουν σταθερά στις πρώτες θέσεις των παγκόσμιων προτιμήσεων, η πρόκληση για την περιοχή μετατοπίζεται πλέον από τη διεθνή προβολή στην ουσιαστική διαχείριση της ίδιας της επιτυχίας της, εξασφαλίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν θα αποβεί μοιραία για το φυσικό περιβάλλον που την τροφοδοτεί.

Πηγή: tornosnews