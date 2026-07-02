Ένα πρωτοφανές και άκρως επικίνδυνο περιστατικό, που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των θαλάσσιων συγκοινωνιών, εκτυλίχθηκε στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας, όταν επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο κατεγράφη σε βίντεο να πραγματοποιεί παρατεταμένους ελιγμούς μέσα στο λιμάνι, έχοντας τον καταπέλτη του ανοιχτό, ενώ την ίδια ώρα ένας άνδρας βούτηξε στη θάλασσα, κολύμπησε προς το μέρος του και επιβιβάστηκε εν πλω! Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη (30 Ιουνίου) και γνωστοποιήθηκε από το Λιμενικό σήμερα Πέμπτη 02/07.

Μανούβρες 20 λεπτών με ανοιχτό καταπέλτη

Το συμβάν, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από επίσημη καταγγελία, σημειώθηκε κατά την προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Ελαφονήσου. Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, το οχηματαγωγό αντιμετώπισε ξαφνικό πρόβλημα και για περισσότερα από 20 λεπτά έκανε «μανούβρες» σε απόσταση αναπνοής από άλλα δεμένα σκάφη, χωρίς να μπορεί να δέσει στην προβλήτα, διατηρώντας καθ’ όλη τη διάρκεια τον καταπέλτη του σε ανοιχτή θέση.

Το πλέον απίστευτο κομμάτι της υπόθεσης εκτυλίχθηκε, όταν ένας άνδρας -πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πλοιοκτήτη ή μηχανικό του πλοίου- πήδηξε από την προβλήτα στο νερό. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικοακουστικό υλικό, κολύμπησε μέχρι το κινούμενο πλοίο και σκαρφάλωσε στον ανοιχτό καταπέλτη προκειμένου, κατά τις ίδιες πληροφορίες, να συνδράμει στην αποκατάσταση του προβλήματος με τον καταπέλτη και την ασφαλή πρόσδεση.

Μηχανική βλάβη και απαγόρευση απόπλου

Αμέσως μετά την καταγγελία, στο πλοίο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) του λιμένα Νεάπολης Βοιών. Από το περιστατικό ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός επιβάτη ή λουόμενου, ωστόσο οι λιμενικές αρχές αντέδρασαν άμεσα και απαγόρευσαν τον απόπλου του συγκεκριμένου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου μέχρι να προσκομιστεί επίσημο βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα. Κινήθηκε παράλληλα η προβλεπόμενη νομική διαδικασία για την επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων στους υπευθύνους.