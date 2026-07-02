Ένας από τους πλοιοκτήτες του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου ήταν τελικά ο άνδρας που εντοπίστηκε να κολυμπά στη θάλασσα και να ανεβαίνει εν κινήσει στο σκάφος, κατά το ασυνήθιστο περιστατικό που έλαβε χώρα στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας.

Η ταυτότητα του άνδρα αποκαλύφτηκε στο πλαίσιο της προανάκρισης που ξεκίνησε το Λιμενικό Σώμα, όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας οπτικοακουστικό υλικό. Στο συγκεκριμένο βίντεο, το πλοίο φαίνεται να πραγματοποιεί ελιγμούς έχοντας κατεβασμένο τον καταπέλτη, την ώρα που ο κολυμβητής το πλησιάζει και καταφέρνει να ανέβει σε αυτό.

Η Λιμενική Αρχή Νεάπολης, μόλις έλαβε τη σχετική καταγγελία μαζί με το βίντεο, προχώρησε σε επιθεώρηση του οχηματαγωγού.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή του πλοίου, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά με μέριμνα του πληρώματος.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ούτε παρατηρήθηκε ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο πλοίο επιβλήθηκε άμεσα το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου. Ο περιορισμός αυτός ήρθη αργότερα, όταν προσκομίστηκε το απαραίτητο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το σκάφος.

Οι λιμενικές αρχές έχουν ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων. Οι παραβάσεις εστιάζονται στην παράλειψη ενημέρωσης των αρχών για τη μηχανική βλάβη, καθώς και στο γεγονός ότι ο καταπέλτης παρέμενε ανοιχτός κατά τη διάρκεια του πλου, μια ενέργεια που συνιστά παραβίαση των διεθνών κανόνων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, με εντολή της οποίας σχηματίζεται ποινική δικογραφία, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στους εμπλεκόμενους.

Δήλωση του Cpt. Dr. Γεώργιου Βάλλη για το περιστατικό:

«Το πρόσφατο, εξαιρετικά ανησυχητικό περιστατικό στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα, όπου επιβατηγό πλοίο εκτελούσε ελιγμούς εν πλω με ανοιχτό τον καταπέλτη, ενώ άτομο επιχειρούσε να επιβιβαστεί κολυμπώντας, αποτελεί ένα γεγονός που δεν μπορεί και δεν πρέπει να προσπεραστεί. Οι εικόνες αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού της ελληνικής ναυτιλίας και επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, με τον πλέον σαφή τρόπο τις πάγιες ανησυχίες που, ως Ένωση (ΠΕΠΙΕΘ), καταθέτουμε θεσμικά και με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, διαπιστώνουμε με λύπη ότι οι απαιτούμενες αλλαγές εξακολουθούν να μην έχουν υλοποιηθεί.

Η μετέπειτα επίσημη ενημέρωση για την ύπαρξη μηχανικής βλάβης, η οποία αποκαταστάθηκε προσωρινά χωρίς να ενημερωθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, αναδεικνύει ένα σοβαρό έλλειμμα στην κουλτούρα ασφάλειας. Η αυστηρή τήρηση των διεθνών πρωτοκόλλων και η πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση τεχνικών ζητημάτων δεν αποτελούν προαιρετικές διαδικασίες, αλλά αδιαπραγμάτευτες υποχρεώσεις. Η παράκαμψη των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και η λειτουργία πλοίων υπό τέτοιες συνθήκες αποτελούν απαράδεκτες πρακτικές, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, τους επιβάτες και τα πληρώματα.

Ως Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Δεν χωρά καμία απολύτως έκπτωση, καμία ανοχή και κανένας συμβιβασμός για χάρη της προχειρότητας ή της σκοπιμότητας. Το γεγονός ότι από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός οφείλεται σε ευνοϊκή συγκυρία. Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να επαφίεται στην τύχη.

Θετική και επιβεβλημένη κρίνεται η άμεση αντίδραση της Λιμενικής Αρχής Νεάπολης Βοιών, με την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και την εκκίνηση της δικαστικής διερεύνησης μέσω της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής. Ωστόσο, ως ναυτική κοινότητα οφείλουμε να εστιάσουμε στην πρόληψη και όχι στην καταστολή μετά την εκδήλωση ενός περιστατικού.

Απευθύνουμε αυστηρή έκκληση προς όλους τους αρμόδιους φορείς και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εξετάσουν με τη δέουσα σοβαρότητα τα ζητήματα που θεσμικά έχουμε αναδείξει και να εντατικοποιήσουν τους προληπτικούς, αιφνιδιαστικούς και ουσιαστικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα. Είναι καθήκον όλων μας να διαφυλάξουμε το κύρος των ελληνικών θαλάσσιων συγκοινωνιών και, πάνω απ’ όλα, την ανθρώπινη ζωή».