Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές έπειτα από προσάραξη και εισροή υδάτων σε θαλαμηγό με σημαία Γαλλίας, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας, στην Ελαφόνησο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σκάφος επιβαίνουν τέσσερις Έλληνες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης διάσωσης των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, έντασης 6 με 7 Μποφόρ.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ