Βαρύ φόρο αίματος πλήρωσε η Αττική τον περασμένο Ιούνιο, καθώς 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 668 τραυματίστηκαν —8 εκ των οποίων σοβαρά και 660 ελαφρά— σε συνολικά 579 τροχαία συμβάντα που καταγράφηκαν στο λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, οι βασικότεροι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές τις συγκρούσεις ήταν η απρόσεκτη και μη συνετή οδήγηση, η παραβίαση της οδικής σήμανσης, καθώς και η αντικανονική συμπεριφορά των πεζών κατά την κυκλοφορία τους. Επιπλέον, η άρνηση οδηγών και επιβατών δικύκλων να φορέσουν προστατευτικό κράνος είχε ως αποτέλεσμα να επιδεινωθεί σημαντικά η σοβαρότητα των τραυματισμών τους σε πολλές περιπτώσεις.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι, παρά την αστυνόμευση, η έλλειψη οδηγικής παιδείας συνεχίζει να κοστίζει ανθρώπινες ζωές καθημερινά.

Σαρωτικοί έλεγχοι και χιλιάδες παραβάσεις

Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αστυνόμευση των δρόμων, τα κλιμάκια της Τροχαίας βεβαίωσαν το ίδιο διάστημα 36.803 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 269 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.

Μεταξύ των πιο επικίνδυνων συμπεριφορών που εντοπίστηκαν, ξεχωρίζουν: