Συνολικά 16.500 χιλιάδες φίλαθλοι βρίσκονται σήμερα στο ΟΑΚΑ για τους ημιτελικούς του Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από αυτούς, οι 13.000 είναι του Ολυμπιακού που αυτή τη στιγμή αναμετράται με τη Φενέρ, την οποία ακολούθησαν 1.700 οπαδοί της από την Τουρκία.

Σε ότι αφορά τον ημιτελικό που θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ, ανάμεσα σε Ρεάλ και Βαλένθια, οι φίλαθλοί τους ανέρχονται σε 700.

Πηγές της ΕΛΑΣ ανέφεραν επίσης ότι από τους προελέγχους των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ, έγινε μία σύλληψη για ναρκωτικά και 7 προσαγωγές.