Ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζει το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης τριών ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 15 και 16 ετών, στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράχθηκαν σε μέσα ενημέρωσης.

Στην ανακοίνωσή της, η ΓΑΔΑ παραθέτει τα δεδομένα για την κάθε περίπτωση, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με δημοσίευμα που αναπαράχθηκε σε μέσα ενημέρωσης και αφορά την προστατευτική φύλαξη ανηλίκων από την Ελληνική Αστυνομία, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε εκτέλεση σχετικών παραγγελιών των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών, ανέλαβε την προστατευτική φύλαξη τριών ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 15 και 16 ετών, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία και τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός τους.

Ειδικότερα:

Αναφορικά με την πρώτη 15χρονη, η προστατευτική φύλαξή της ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες της 30ης Οκτωβρίου 2026, οπότε και παραδόθηκε στη μητέρα της, σε εκτέλεση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Η δεύτερη 15χρονη εξακολουθεί να τελεί υπό προστατευτική φύλαξη, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Όσον αφορά τη 16χρονη, τις μεσημβρινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2026 μεταφέρθηκε από δομή φιλοξενίας στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, όπου τέθηκε σε προστατευτική φύλαξη, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας. Η μεταφορά της σε Μονάδα Προστασίας έχει προγραμματιστεί για την 9η Νοεμβρίου 2026.

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