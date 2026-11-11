Στο δίκτυο ύδρευσης στρέφονται οι βασικές υποψίες ειδικών επιστημόνων και υγειονομικών αρχών αναφορικά με τα μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας που εκδηλώνονται τα τελευταία τέσσερα 24ωρα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έξαρση της νόσου φαίνεται να συνδέεται με προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από πρόσφατες περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Παράλληλα, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) διεξάγει εντατικές εργαστηριακές αναλύσεις σε δείγματα νερού που ελήφθησαν από διάφορα σημεία, προκειμένου να ταυτοποιηθεί εάν ο παθογόνος παράγοντας βρίσκεται στο πόσιμο νερό της Ελασσόνας ή των παρακείμενων οικισμών.

Στις 379 οι προσελεύσεις στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας

Η τοπική δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας δέχεται ισχυρή πίεση από την έναρξη του φαινομένου, λειτουργώντας ουσιαστικά ως κέντρο διαλογής και νοσηλείας για τα περιστατικά:

Συνολικές προσελεύσεις: Μέχρι αργά το απόγευμα της Τρίτης (11/11), 379 πολίτες με σχετικά συμπτώματα είχαν ζητήσει πρώτες βοήθειες.

Επιβεβαιωμένες διαγνώσεις: Από το σύνολο των εξετασθέντων, οι 261 διαγνώστηκαν επίσημα με γαστρεντερίτιδα.

Βραχεία νοσηλεία: Συνολικά 125 ασθενείς χρειάστηκε να παραμείνουν για ολιγόωρη νοσηλεία και παρακολούθηση στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του Κέντρου Υγείας.

Η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Σε αντίθεση με τη συμφόρηση που παρατηρείται στην Ελασσόνα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο χωρίς να καταγράφεται ασυνήθιστη επιβάρυνση για την εποχή.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) δεν έχει σημειωθεί μαζική ροή ασθενών, ενώ τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν διακομίσει μέχρι στιγμής μόλις τρία με τέσσερα περιστατικά με βαριά κλινική εικόνα.