Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς η πλευρά των δύο κατηγορουμένων, ηλικίας 18 και 22 ετών , κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης κατά της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, η δικαστική λειτουργός προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης, παρότι ο ένας από τους δύο νεαρούς είχε ήδη παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων θεωρούν ότι το συγκεκριμένο γεγονός δημιουργεί ζήτημα ως προς τον χειρισμό της διαδικασίας και για τον λόγο αυτό ζήτησαν την εξαίρεση της ανακρίτριας.

Πλέον, την απόφαση καλείται να λάβει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει εάν το αίτημα θα γίνει δεκτό ή θα απορριφθεί.

«Πάγωσαν» προσωρινά οι απολογίες

Η κατάθεση της αίτησης εξαίρεσης είχε άμεση επίπτωση στη διαδικασία, καθώς οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Οι δύο νεαροί επρόκειτο να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών Αρχών για όσα συνέβησαν στην Ελευσίνα, ωστόσο η διαδικασία παραμένει σε αναμονή έως ότου ξεκαθαρίσει ποιος δικαστικός λειτουργός θα συνεχίσει να χειρίζεται την υπόθεση.

Όταν τελικά απολογηθούν, οι 18χρονος και 22χρονος αναμένεται, σύμφωνα με την υπερασπιστική τους γραμμή, να υποστηρίξουν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος και ότι όσα ακολούθησαν συνέβησαν στο πλαίσιο της συμπλοκής που ξέσπασε.

Πρόκειται για ισχυρισμό που μένει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας

Για την υπόθεση έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη στον 22χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, καθώς και για αδικήματα που συνδέονται με την κατοχή και χρήση όπλου.

Ο 22χρονος είχε παραδοθεί στις Αρχές και ακολούθησε αργότερα η παράδοση και του 18χρονου.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του 32χρονου, αλλά και λόγω των στοιχείων που εξετάζονται σχετικά με το υπόβαθρο της συμπλοκής.

Το βίντεο που καταγράφει τη συμπλοκή

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα παίζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στο οποίο έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, ο 32χρονος κινούνταν στην περιοχή μαζί με τα δύο σκυλιά του, όταν εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί.

Στο υλικό φαίνεται να προηγείται λεκτική αντιπαράθεση, η οποία σταδιακά κλιμακώνεται.

Οι νεαροί φέρονται να ακολουθούν τον 32χρονο, ενώ σε δεύτερο χρόνο σημειώνεται η συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν περιληφθεί στην έρευνα, φέρεται να ακούστηκε και η φράση «Σφάξ’ τον».

Λίγο αργότερα ο 32χρονος τραυματίστηκε από μαχαίρι στο πόδι.

Στο νοσοκομείο με βαθύ τραύμα

Μετά την επίθεση, ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι έφερε βαθύ τραύμα στον μηρό, ενώ στο βίντεο μετά το περιστατικό εμφανίζεται να απομακρύνεται με δυσκολία, κρατώντας το τραυματισμένο πόδι του.

Η ιατρική εικόνα του 32χρονου αποτελεί επίσης μέρος της δικογραφίας και συνεκτιμάται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Τι είχε βρεθεί στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τους κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μπλούζες, αυτοκόλλητα και άλλο υλικό που εξετάστηκε για πιθανή σύνδεση με ακροδεξιό χώρο, καθώς και μία σιδερογροθιά.

Τα ευρήματα εντάχθηκαν στη δικογραφία, χωρίς από μόνα τους να αποδεικνύουν το κίνητρο της επίθεσης.

Οι Αρχές εξετάζουν συνολικά το υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το επεισόδιο είχε πολιτικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο, οπαδικά χαρακτηριστικά ή αν πρόκειται για σύγκρουση που ξεκίνησε για διαφορετικό λόγο.

Οι διαφορετικές εκδοχές για το κίνητρο

Από την αρχή της έρευνας έχουν προκύψει διαφορετικές εκδοχές για το πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση.

Σε πρώτο χρόνο είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο η διαμάχη να σχετιζόταν με απόπειρα αφαίρεσης κινητού τηλεφώνου ή με οπαδική αντιπαράθεση.

Στη συνέχεια, ο 32χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η επίθεση είχε ιδεολογικά χαρακτηριστικά, συνδέοντας τους δράστες με τον ακροδεξιό χώρο.

Κατά τη δική του εκδοχή, οι νεαροί φέρονται να τον συνέδεσαν με παλαιότερη διαδικτυακή ανάρτηση που αφορούσε πρόσωπα του ακροδεξιού χώρου μετά από επεισόδιο με αντιφασίστες.

Ο ίδιος, πάντως, είχε αρνηθεί ότι είχε σχέση με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για λάθος ταυτοποίηση.

Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορούμενοι αναμένεται τώρα να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή και να υποστηρίξουν ότι ήταν ο 32χρονος εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση.

Το δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει για την ανακρίτρια

Πριν, όμως, περάσει η διαδικασία στην ουσία των απολογιών, προηγείται η κρίση του δικαστικού συμβουλίου πάνω στην αίτηση εξαίρεσης.

Εάν το αίτημα γίνει δεκτό, η υπόθεση θα περάσει σε άλλο δικαστικό λειτουργό. Εάν απορριφθεί, η ίδια ανακρίτρια θα συνεχίσει τον χειρισμό της δικογραφίας και θα προχωρήσουν οι απολογίες.

Μέχρι τότε, η διαδικασία παραμένει ουσιαστικά σε αναμονή.

Η υπόθεση της Ελευσίνας βρίσκεται έτσι σε ένα κρίσιμο δικαστικό στάδιο, με τις δύο πλευρές να προετοιμάζονται να παρουσιάσουν διαφορετικές εκδοχές για το πώς ξεκίνησε η συμπλοκή, ποιος επιτέθηκε πρώτος και ποιο ήταν τελικά το κίνητρο πίσω από το μαχαίρωμα του 32χρονου.