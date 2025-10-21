Με … δέκα μέρες καθυστέρηση καταγγέλθηκε ένα σοβαρό περιστατικό με «πρωταγωνιστές» μαθητές Λυκείου στην Ελευσίνα. Ένας 17χρονος απείλησε με όπλο έναν συμμαθητή του μέσα στο Σχολείο, όταν σήκωσε την μπλούζα του και του το έδειξε.

Νωρίτερα, ο ανήλικος είχε εξυβρίσει τον συνομήλικό του, μαζί με ακόμα τέσσερα άτομα, και στη συνέχεια θέλοντας να γίνει πιο … πειστικός, έδειξε το όπλο.

Το Σχολείο και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ενημερώθηκαν, αλλά κανείς δεν έκανε καταγγελία στην Αστυνομία. Οι μέρες περνούσαν και τελικά η μητέρα του παιδιού που είχε δεχτεί την επίθεση πήγε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας.

Την επόμενη μέρα, οι Αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 17χρονο και οργάνωσαν αστυνομική επιχείρηση. Κάνοντας έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν μπροστά σε μια έκπληξη, καθώς βρήκαν και κατάσχεσαν:

πέντε καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής,

αεροβόλο πιστόλι,

σιδερογροθιά,

στιλέτο,

σουγιά,

δύο μαχαίρια,

85 κυνηγητικά φυσίγγια,

κροτίδα, καθώς και

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

Εκτός από τον 17χρονο συνελήφθησαν και οι γονείς του, 45 και 53 ετών και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, κατηγορούμενοι – κατά περίπτωση – για παράβαση του νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

