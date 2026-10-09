Παραδόθηκε στην αστυνομία, συνοδεία του δικηγόρου του, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Ο 22χρονος έφτασε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστηρίζει ότι πρώτο το θύμα, τον τραυμάτισε και θα κάνει μήνυση.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε τον 32χρονο με μαχαίρι.

Σημειώνεται πως ο 22χρονος είναι ένας από τους δύο νεαρούς που είχαν ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, έξω από την κατοικία του 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στα δύο πόδια, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δύο νεαρών.