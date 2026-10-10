Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) παραδόθηκε στην Ευελπίδων, παρουσία δικηγόρου, και ο 18χρονος που αναζητούνταν από τις Αρχές.

Μία ημέρα νωρίτερα είχε παραδοθεί στην Ασφάλεια Ελευσίνας ο 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση, με αποτέλεσμα πλέον και οι δύο νεαροί να βρίσκονται στα χέρια των Αρχών.

Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκε στο Mega αποτυπώνει την εξέλιξη του επεισοδίου, από τη στιγμή που οι δύο νεαροί πλησιάζουν τον 32χρονο μέχρι τη συμπλοκή και τον τραυματισμό του με μαχαίρι.

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 22χρονο

Αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκεται πλέον ο 22χρονος.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με ακροδεξιά οργάνωση, είχε παραδοθεί ο ίδιος στην Ασφάλεια Ελευσίνας το βράδυ της Παρασκευής.

Μετά την άσκηση της δίωξης παραπέμφθηκε ενώπιον τακτικού ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Το χρονικό της επίθεσης στην Ελευσίνα

Όλα συνέβησαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 16:00, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με το βίντεο που παρουσίασε το Mega, ο 32χρονος έχει βγάλει βόλτα τα δύο σκυλιά του και κατευθύνεται προς το σπίτι του.

Ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταματά απέναντί του, ενώ ακριβώς από πίσω ακολουθεί ένα μηχανάκι με δύο άτομα.

Λίγο αργότερα το αυτοκίνητο απομακρύνεται και οι δύο νεαροί κατεβαίνουν από τη μηχανή. Ο ένας φορά λευκό κράνος, ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Οι δύο φαίνονται αρχικά να συνομιλούν με τον 32χρονο.

Του κλείνουν επανειλημμένα τον δρόμο

Ο 32χρονος συνεχίζει να περπατά, ωστόσο οι δύο νεαροί εξακολουθούν να κινούνται δίπλα του.

Σε κάποια στιγμή, ο άνδρας με το λευκό κράνος φαίνεται να του κλείνει τον δρόμο, ενώ λίγο αργότερα ένας από τους δύο τον σπρώχνει.

Οι τρεις τους συνεχίζουν προς τον κεντρικό δρόμο, με την ένταση να κλιμακώνεται.

Στις 16:09, οι δύο νεαροί εμφανίζονται να εμποδίζουν ξανά την πορεία του 32χρονου. Κατά τη διάρκεια της λογομαχίας ακούγονται φωνές και ένας άνδρας φέρεται να λέει:

«Φασίστας είμαι».

«Σφάξ’ τον!» – Η στιγμή της επίθεσης

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 16:12, η αντιπαράθεση εξελίσσεται σε συμπλοκή.

Ο 32χρονος έρχεται στα χέρια με έναν από τους δύο νεαρούς, ο οποίος φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακούγεται άνδρας να φωνάζει:

«Σφάξ’ τον».

Ο 32χρονος δέχεται στη συνέχεια επίθεση με μαχαίρι και τραυματίζεται στο πόδι.

Στο βίντεο φαίνεται λίγο αργότερα να σηκώνεται κοντά σε δύο κάδους και να απομακρύνεται κουτσαίνοντας και κρατώντας το τραυματισμένο πόδι του.

Οι δύο νεαροί συνεχίζουν να του φωνάζουν και στη συνέχεια τρέχουν προς τη μηχανή τους και απομακρύνονται.

Στο Τζάνειο με βαθύ τραύμα στον μηρό

Ο τραυματισμένος 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, καθώς έφερε βαθύ τραύμα στον μηρό.

Στην αρχική κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι οι δύο νεαροί επιχείρησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο και ότι όταν αντέδρασε, ακολούθησε η συμπλοκή.

Τι βρήκε η ΕΛ.ΑΣ. στα σπίτια των δύο νεαρών

Οι δύο νεαροί είχαν ήδη ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. και το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μπλουζάκια, αυτοκόλλητα ομάδας, υλικό από ακροδεξιά οργάνωση και μία σιδερογροθιά.

Οι δύο φερόμενοι δράστες έχουν επίσης απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο.

Παρά τα παραπάνω στοιχεία, το ακριβές κίνητρο της επίθεσης δεν έχει μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί πλήρως.

Οι διαφορετικές εκδοχές για το κίνητρο

Κατά πληροφορίες, ο 32χρονος είχε αρχικά αναφέρει στους αστυνομικούς ότι ένας από τους δύο φορούσε μπλούζα μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οπαδικού κινήτρου.

Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε ότι οι δύο νεαροί κινούνται στον χώρο της ακροδεξιάς και ότι η επίθεση ενδέχεται να σχετίζεται με τις πολιτικές του πεποιθήσεις.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι οι δύο τον κατηγόρησαν για ανάρτηση που είχε δημοσιευθεί μήνες νωρίτερα στο διαδίκτυο και περιείχε στοιχεία και φωτογραφίες ατόμων του ακροδεξιού χώρου.

Η ανάρτηση είχε ακολουθήσει επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών.

Ο 32χρονος, πάντως, αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη δημοσίευση, υποστηρίζοντας ότι οι δύο νεαροί τον μπέρδεψαν με άλλο πρόσωπο.

Με την παράδοση και του 18χρονου, η έρευνα περνά πλέον σε νέα φάση, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, όσο και το πραγματικό κίνητρο πίσω από αυτήν.