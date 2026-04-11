Τον εντυπωσιακό αριθμό των 639 κροτίδων, είχε στην κατοχή του ένας 44χρονος που συνελήφθη στην Ελευσίνα, ενώ παράλληλα ενεργοποιούσε βεγγαλικό, την ώρα που συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη στο πλαίσιο της ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down», (Σχετικό το από 9-4-2026 Δελτίο Τύπου), βραδινές ώρες της 10-4-2026 στην περιοχή της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν, βραδινές ώρες της 10-4-2026 σε πλατεία της Ελευσίνας, τον κατηγορούμενο να ενεργοποιεί βεγγαλικό και τον ακινητοποίησαν.

Επιπρόσθετα στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμα 639 βεγγαλικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Παράλληλα η ΕΛ.ΑΣ. με ειδικό βίντεο προειδοποιεί για τις συνέπειες της χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας.